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正妹蜜臀太誘人 晨運男忍不住摸一下GG了...對方未成年

女學生穿短褲運動，卻遭男子從後方襲臀。（情境照）

女學生穿短褲運動，卻遭男子從後方襲臀。（情境照）

2019-11-02 22:42:16

〔記者吳政峰／台北報導〕摸臀摸到大白鯊！新北一名鄭姓男子去年前往體育場運動，走樓梯時見前方正妹蜜臀誘人，竟失控摸了一下，新北地檢署依乘機性騷擾罪起訴，他原以為罪行輕微，但新北地院審理發現正妹尚未成年，改依成年人故意對少年犯乘機性騷擾罪論罪，加重處罰判拘20日，可上訴。

去年11月間，鄭男早起到附近的綜合運動場室外操場晨運，準備走上階梯休息時，突見眼前正妹身穿熱褲，露出誘人臀型，理智線突然被色慾拉斷，壓抑不住鹹豬手，從後方朝她的屁股摸下去，隨即快步逃離現場。

正妹遭襲臀花容失色，轉頭只見鄭男匆匆離去的背影，氣得立刻向父親求助，其父聽到愛女遭人性騷擾，馬上帶她去警察局報案，員警調閱沿路監視錄影畫面，終於逮獲鄭男，鄭男以為只摸一下還好，承認犯行。

新北檢認為全案罪證確鑿，且鄭男承認性騷擾，向新北院聲請簡易判決處刑，但法官審理明察秋毫，發現正妹年僅15歲，依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，對未成年者施以犯罪行為，應加重其刑。

新北院變更起訴法條，改依較重的「成年人故意對少年犯乘機性騷擾罪」論罪，考量鄭男坦承犯行、態度尚可、智識能力較低，兼衡家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，決定判拘20日，得易科罰金2萬元。

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