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拜登四面楚歌 老婆吉兒前夫補刀：他應退選

美國第一夫人吉兒前夫史蒂芬森（Bill Stevenson），曾大爆疑被前妻戴綠帽內幕。（翻攝自美國MEWSMAX新聞畫面）

美國第一夫人吉兒前夫史蒂芬森（Bill Stevenson），曾大爆疑被前妻戴綠帽內幕。（翻攝自美國MEWSMAX新聞畫面）

2024/07/07 15:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國第一夫人吉兒·拜登（Jill Biden）的前夫史蒂芬森（Bill Stevenson）在觀看了總統拜登（Joe Biden）接受美國廣播公司（ABC）節目專訪後，對美國的現狀表示「更加擔憂」，他認為拜登應該退出2024總統大選。

史蒂芬森與吉兒於1970年至1975年結婚。在6日接受《紐約郵報》採訪時，75歲的史蒂芬森說，他希望拜登能接受認知測試。史蒂芬森提到，ABC主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）在專訪中三、四次提到這個問題，「這是全世界都在關注的問題。我很遺憾，這個人現在無法在半夜做出決策。」

史蒂芬森補充說：「我其實希望拜登留在競選中，並被川普擊敗，這對國家最好。我在川普執政時代的生活更好，經濟也更好，一切都更好。」

史蒂芬森現居於德拉瓦州，距離拜登老家僅1英里。他提到，自以已經不再認識前妻吉兒。「這5年來，我在電視上看到的吉兒已經不是我當年結婚的那個人，她變成了完全不同的人。」

史蒂芬森說：「我聽過有人提到『老人虐待（elder abuse）』這個詞來形容她，但我無法確定這一點。不過，她似乎已經變成了一個要將拜登推到極限的人，我認為他們倆應該共同退出政壇。」

史蒂芬森已經再婚並擁有自己的家庭，他曾在拜登擔任副總統與歐巴馬競選時，以及拜登1972年參選聯邦參議員時支持過他。然而在2020年，當拜登被提名為民主黨總統候選人後，史蒂芬森指控吉兒和當時還是初任參議員的拜登，在他們的婚姻期間發生了婚外情。

史蒂芬森聲稱，拜登的半世紀愛情故事，是以橫刀奪愛來開始，吉兒與他離婚前就與拜登暗通款曲，吉兒早在1972年時就認識拜登，當時夫婦2人還替拜登助選參議員，不過拜登卻與吉兒關係曖昧，他從1974年8月時就開始懷疑拜登和妻子有染，這是2人離婚的主因。

拜登的首任妻子娜伊莉雅（Neilia）在1972年一場車禍中喪生，2人13個月大的女兒娜歐蜜（Naomi）也在車禍中死亡。

拜登1977年續弦時，曾對外表示，2人是相親認識，自己正經歷喪妻之痛，而吉兒也離婚，2人於1975年相識時都是單身。拜登還說，自己向吉兒求婚了5次，才終於抱得美人歸。然而，這段浪漫的愛情故事，卻被史蒂芬森指稱全是謊言。

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