中國唐山打人案翻版？ 成都女子在商場遭性騷、毆打

中國四川省成都女子，在熱鬧商場遭到醉漢騷擾、毆打。（圖擷自微博）

2024/07/07 16:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省唐山2022年發生「燒烤店打人事件」，主嫌陳男性騷陌生女子不成，竟惱羞成怒聚眾圍毆對方一行人，隨即成為國際醜聞，沒想到如今在四川省成都人來人往的熱鬧商場也有類似事件，有女子遭到醉漢騷擾、毆打，目前已登上微博熱搜第一話題。

受害女子指稱，昨天（6日）她和朋友、妹妹在成都最繁華的商場聚餐，吃完飯後她先走出來等待，誰知有4個醉漢突然走過來，其中1人出手毆打她的頭部，受害者在驚嚇之餘要求對方道歉，沒想到打人的男子又衝上來踹她一腳。

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受害女子表示，她的妹妹出來看到狀況不對後，拿出手機想要拍下證據，和打人者同行的一夥人見狀直接搶奪手機。受害者說，打人男子後來還說「今天就玩妳們3個」、「花錢玩妳們都可以」等騷擾話語，還放話「我今天就是要弄死妳」。

受害者透露，打人男子的同伴後來雖然將他往外拉，但都是一副嘻皮笑臉的樣子，完全沒有認真想要阻止，最終那4人就若無其事地走了。受害者報警並就醫檢查後，被診斷出腦震盪、頭部損傷、腰部損傷。

受害者心有餘悸地表示，她一方面覺得很害怕，另一方面也覺得自己算是幸運，假如昨天不是在有監視器的商場，而是在小巷子、燒烤攤，真不敢想像會有什麼後果。

中國網友們在得知狀況後莫不義憤填膺，不少人想到了唐山打人事件，還有人感嘆現在就是犯罪成本太輕，反倒變成鼓勵犯罪了，許多網友則怒吼這種行為太誇張，要求當局一定要嚴懲。

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