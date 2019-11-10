港警秋後算帳！ 民主派林卓廷堅守立法會不出 明赴法庭應訊

香港警方欲拘捕7名民主派立法會議員，其中林卓廷昨晚堅守立法會不出，抗議港府秋後算帳。（圖擷取自林卓廷臉書直播）

2019-11-10 17:48:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方在區議會選舉前，大動作對7名民主派立法會議員發出預約拘捕通知，以涉及5月11日審查《逃犯條例》衝突一案。對此，7人中的民主黨議員林卓廷表明不接受，昨晚（9日）起通宵堅守立法會等待警方上門拘捕，警方今早（10日）致電要他離開，但被林卓廷拒絕。

綜合港媒報導，7名民主派立法會議員，包含林卓廷、朱凱廸、陳志全、區諾軒、范國威、郭家麒及梁耀忠，因涉嫌違反《立法會權力及特權條例》，分別於8或9日被警方直接拘捕或預約拘捕。其中，林卓廷拒絕主動到警署到案，並於昨日開始堅守立法會，等待警方上門逮捕。

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林卓廷今早發新聞稿表示，早上7時有警員到他沙田的住家逮捕不成後，致電要求他離開立法會大樓，但林卓廷拒絕。林卓廷在臉書直播時透露，當時他在電話中反問警員為何不去立法會抓他，反而到住家，對方則表示「我沒看你臉書直播」。

林卓廷認為，港府及建制派無視民意推惡法，民主派議員對抗是「應有之義」，之後香港人團結使《逃犯條例》撤銷，但港府卻秋後算帳，實在太荒謬。為抗議警方逮捕行動，他會持續堅守「案發現場」的立法會等待被捕，並呼籲警方不要再騷擾他的家人。

之後，林卓廷表示，約下午2時接到警方來電，對方說考慮過後，因為立法會地點太敏感，所以不會到到場拘捕他，並改要求明天（11日）下午2時半自行到東區裁判法院應訊。林卓廷說，已經與律師聯絡，明天會到法庭應訊，是出於對法庭的尊重。

林卓廷是區議會北區石湖墟選區候選人，同區候選人有新民黨孔永業及無黨派候選人梁金成。

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