港科大學生墜樓逝世 多國串聯發起悼念活動

昨日除了香港以外，南韓、英國等國也都有悼念活動。圖為香港民眾昨日於香港添馬公園以燭光悼念周梓樂。（彭博）

2019-11-10 14:38:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學學生周梓樂，4日凌晨疑似為了躲避港警的催淚彈而墜樓，並於8日上午逝世。昨（9）日除了香港外，南韓、英國、加拿大等國也都有民眾發起悼念活動，並聲援香港抗爭行動。

綜合外媒報導，包含南韓首爾、英國倫敦、德國柏林、加拿大溫哥華等城市，昨日都有民眾發起悼念活動。首爾民眾以燭光排出「周梓樂」字樣，溫哥華的參與者則進行靜默快閃行動。此外在英國牛津、劍橋、利物浦等城市，也都有小型悼念活動。

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住在倫敦的香港學生M表示，「像周梓樂同學、像我這個年齡的學生，不應該是快快樂樂地讀書、一群朋友出來玩的嗎，但為什麼我們要這樣」。對於很多成年人認為學生被教壞，他反問「教育政策不是政府搞出來的嗎」，他強調，「你（成年人）要求我們讀這麼多書，就要相信我們有分辨是非的能力」。

發起英國牛津悼念活動的學生L則說，他們對周同學的死都感到極度難過，周同學慘痛的經歷正反映了香港人身處的惡劣困境。即便面對傷痛與恐懼，作為香港人的他仍自覺有一份道德責任要繼續反抗。

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