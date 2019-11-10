蒙面沒用！中國便衣利用感應設備 近距離收集港人資訊

香港政府推行《禁蒙面法》已逾1個月，未能減弱港人抗爭的熱度。（彭博）

2019-11-10 13:07:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，儘管港府已於上月頒布《禁蒙面法》，卻似乎未減香港民眾示威抗議的強度。現在傳出中國為了因應，開始使用一種「新方法」收集香港人民的身分資訊，港人是否蒙面對中國來說已不再重要。

根據《看中國》報導，由於香港新式智慧身分證採用與悠遊卡、eTag相同的無線射頻識別（RFID）技術，近來傳出有大量中國國安便衣，會喬裝混入「反送中」支持者的人群中，並且使用一種可放入背包的攜帶型感應設備，即可在一定距離下讀取到反送中民眾的身分證資訊。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這些國安便衣獲取反送中支持者的身分資訊後，再利用「爬蟲技術」、大數據等方式，在社群媒體上進行比對，除了可以獲得該支持者的更多資訊，還可進一步找到更多支持反送中的人士，進行監控。至此，香港人是否蒙面對中國來說已不再重要。

報導進一步指出，由於RFID技術在遇到金屬時會失效，坊間有人建議可以用鋁箔紙包裹RFID智慧身分證，或使用所謂的「防側錄卡套」，以阻絕身分資訊在未經個人同意下遭惡意竊取。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法