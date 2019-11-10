香港人權與民主法案卡關參院 華郵爆川普、麥康奈阻礙

參議院遲遲未表決《香港人權與民主法案》，引發美國輿論質疑，《華盛頓郵報》專欄作家喬許‧羅金近日便撰文指出，阻礙該法案遲遲未能通過的，是美國總統川普以及參議院多數黨領袖、共和黨籍的麥康奈。（資料照，美聯社）

2019-11-10 09:53:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院上月通過《香港人權與民主法案》後，參議院卻遲遲未表決《香港人權與民主法案》，引發美國輿論質疑，《華盛頓郵報》專欄作家喬許‧羅金（Josh Rogin）近日便撰文指出，阻礙該法案遲遲未能通過的，是美國總統川普，以及參議院多數黨領袖、共和黨籍的麥康奈（Mitch McConnell）。羅金也指出，雖然美國若出聲，中國政府將會威脅懲罰美企、並破壞貿易協議，但若美國現在拋棄港人，也將失去對抗北京的真正的道義和戰略影響力。

美國眾議院上月通過《香港人權與民主法案》，但參議院至今仍未安排全院表決，在中國國家主席習近平於4日接見香港特首林鄭月娥後，美國國內也砲轟白宮及參院多數黨，並呼籲參院應盡快通過香港人權法案。不過也有部分美企擔心該法案會帶來經濟損失，甚至為此遊說國會參議員、希望叫停《香港人權與民主法案》在參院的進程。

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《華盛頓郵報》專欄作家喬許‧羅金撰文指出，雖然在香港的美國企業擔心，若美國撤銷香港的特殊經濟地位，可能會影響美國公司的經濟利益；但法案其實不會走到那個程度，而是要求美國政府報告，香港是否仍應享有這一地位，同時也授權制裁侵犯香港人權的北京和香港官員。

羅金也指出，《香港人權與民主法案》遲遲未通過參院表決，也是因若美國針對香港議題發聲，中國政府將威脅懲罰美企以及破壞貿易協議。但不管是否有美國的支持，香港都還是會為自己的權利而戰，但美國若在此時拋棄他們，將失去對抗北京的道義和戰略影響力。

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