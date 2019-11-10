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駁韓正「共同責任」說！ 香港大律師公會：干預司法

中國副總理韓正（右）日前接見林鄭月娥時，曾說「止暴制亂是香港行政、立法、司法機關的共同責任」。（美聯社）

中國副總理韓正（右）日前接見林鄭月娥時，曾說「止暴制亂是香港行政、立法、司法機關的共同責任」。（美聯社）

2019-11-10 12:11:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國副總理韓正日前接見香港特首林鄭月娥時，曾表示「止暴制亂是香港行政、立法、司法機關的共同責任」。對此，香港大律師公會昨（9）日發布聲明表示，香港享有獨立的司法權，中國中央官員的言論可能被當作對司法獨立的干預。

綜合港媒報導，香港大律師公會聲明表示，該公會同意香港法院有責任維護法治，而法治亦包含公眾秩序。然而，根據《香港基本法》規定，香港享有獨立的司法權，香港法院必須獨立進行審判。

聲明指出，各方都希望香港社會矛盾獲得解決，但任何中央官員的言論，若給予外界「以官方形式訓示司法人員進行政治使命」的印象，就可能被當作對香港司法獨立的干預，並有損一國兩制的概念與實踐。

聲明強調，香港的司法獨立是法治的基石，讓香港成為有穩固司法制度支持的國際金融中心。任何將司法人員描述為「治港者」，或者意味法院是政府機器的一部份，這樣的言論、印象都必須防止。

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