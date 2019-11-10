港民號召「遍地開花」 港警於多處攔查民眾（不斷更新）

2019-11-10 16:50:50

首次上稿 15:30

更新時間 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學學生周梓樂墜樓逝世，以及盛傳1名女子遭港警性侵並須墮胎等事件，激起反送中運動新一輪示威抗爭。

綜合港媒報導，香港民眾今（10）日號召於沙田、大埔、荃灣、屯門、銅鑼灣等多區商場「遍地開花」，而香港警方也早早就進駐各商場持續巡邏、攔查民眾，並於公路上攔檢車輛。

【16:35】九龍塘：「又一城」商場有身穿便衣卻手持伸縮警棍的3名男子，與在場黑衣市民打鬥，並有1名黑衣男子遭該3名持警棍男子逮捕，被捕男子頭部受傷、頭破血流。現場市民高呼要求3名持警棍男子出示警員的委任證，該3名持警棍男子中有人表示「這個時候不需要」。

【16:30】荃灣：多名老年人抵達天橋上的警方防線前求情，防暴警察再度舉出黑旗，並將防線逐步向前推進。

【16:05】荃灣：防暴警察一度進入荃新天地，並持胡椒噴劑指向群眾，隨後在群眾指罵下撤出荃新天地。

【16:00】荃灣：防暴警察一度於天橋上舉出黑旗，並說現場是非法集會，要求群眾離開。

【15:52】荃灣：人行天橋上1名女子被指掌摑現場人士，隨後遭示威者包圍。有1名示威者朝她臉上噴墨，並有另1名示威者往她頭上淋水。

【15:40】沙田：新城市廣場中庭有約200人聚集，他們摺紙鶴、獻花、唱聖歌，以悼念日前離世的港科大學生周梓樂。

【15:35】荃灣：防暴警察收隊上車離開期間，1名防暴警察突然由車門向天橋射至少2發催淚彈，港媒《now新聞》1名女記者中彈，手臂受傷。

【15:25】荃灣：荃新天地外有1名年約15歲的少年被捕。

【15:20】沙田：新城市廣場透過廣播宣布，由於商場的特殊情況，今日將提早結束營業。

【15:04】沙田：港鐵宣布，由於沙田站出現突發狀況，列車不停沙田站，該站將暫時關閉。

【14:55】沙田：沙田大會堂的美心集團旗下餐廳「美心皇宮」，遭蒙面黑衣人持硬物打破玻璃窗，餐廳內顧客連忙走避。

【14:50】沙田：約30名黑衣示威者進入港鐵沙田站，破壞閘門及監視器，乘客紛紛走避。

【14:45】荃灣：荃新天地的示威者快閃破壞1間美心集團旗下的Satrbucks，並有約5人被捕。

【14:45】九龍塘：又一城中庭有近百名市民高呼口號，該商場周遭有約50名防暴警察戒備。

【14:43】荃灣：港鐵荃灣站附近再有多名年輕人被捕。

【14:35】屯門：警方於屯門公路上封閉2條車道，架設路障並逐一攔檢所有經過車輛，並有部分司機被要求下車打開後車廂供警方檢查。導致屯門公路相當壅塞。

【14:30】銅鑼灣：一群市民於「時代廣場」商場與警方發生衝突，警方攔查1人後將該民眾戴上警車。

【14:25】大埔：「大埔廣場」商場周邊出現多名防暴警察，市民群聚於稍遠處指罵警方。

【14:20】九龍塘：「又一城」商場中，有示威者於美心集團旗下的simplylife餐廳噴漆，寫下「藍店」（親中店面之意）、「奶共」等詞。美心集團曾多次發表批評反送中運動及支持港警等相關言論。

【14:15】沙田：約百人於「新城市廣場」商場中庭呼喊「香港人，報仇」等口號。

【14:10】荃灣：「荃新天地」商場中有近百名示威者聚集，隨後繞行商場並高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。

【12:00】屯門：1輛水炮車及裝甲車駛入屯門市區，水炮車停於屯門消防局內戒備。

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