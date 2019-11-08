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男遊客浮潛失蹤 剖鯊魚腹驚見「戴婚戒斷手」...妻崩潰

一名男子日前在法國留尼旺島游泳時失蹤，後來在一隻鯊魚腹內發現疑似他的手。示意圖。（路透）

一名男子日前在法國留尼旺島游泳時失蹤，後來在一隻鯊魚腹內發現疑似他的手。示意圖。（路透）

2019-11-08 10:48:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名男遊客在法國留尼旺島浮潛時離奇失蹤，沒想到過幾天，當地居民將接近海灘的3公尺長鯊魚處死後，竟發現牠的肚子裡有一隻戴著結婚戒指的手，調查人員表示，這隻手疑似就是屬於那名失蹤的遊客。

《太陽報》報導，44歲的英國遊客和妻子到留尼旺島渡假，2日時他獨自到附近海域游泳，從此失去音訊，妻子急忙報警求救，警方出動船隻、直升機和搜救犬都找不到這名男子。

數日後，當地居民抓到一條時常接近海灘的3公尺危險鯊魚，剖開牠的肚子後，發現裡面有一隻戴有婚戒的手，經妻子及調查人員確認，這隻手可能就是屬於那名男子，但還有待經過DNA驗證。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上月表示，法國政府將竭盡全力應對「鯊魚危機」，在留尼旺島周圍的許多海灘皆禁止游泳和衝浪，但仍有許多民眾無視禁令，在當地進行海上活動。

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