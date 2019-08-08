巴哈馬海底「史前巨鯊」現蹤 研究人員驚呼：比潛水艇大！

2019-08-08 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕探索難度極高的深海中住著許多神秘古老的海洋生物，每當研究人員有新發現，往往令人驚嘆。一支海洋科學探險隊日前深入巴哈馬外海海底進行研究時，意外發現一隻灰六鰓鯊（bluntnose sixgill shark），體型甚至比他們所搭乘的潛水艇還大，讓研究人員又驚又喜地大呼：「不可思議」！

綜合媒體報導，美國佛羅里達州立大學格拉布斯（Dean Grubbs）海洋科學探險隊「Ocean X」，日前駕駛名為「Nadir」的潛水艇潛入海中，就在探測過程中，意外發現這隻巨鯊。

據報導，探險隊搭乘的潛水艇長4公尺、寬3公尺，可乘坐3人。當他們撞見巨鯊時，立刻被嚇得大喊「這是個怪物（monster）！」從影片中也可見，鯊魚似乎對潛水艇十分好奇，不斷靠近試圖以身體觸碰，甚至想咬與潛水艇連結的矛槍。而探險隊員則又驚又喜，不斷發出驚呼聲。

外媒指出，「灰六鰓鯊」是最古老的鯊魚家族之一，從化石紀錄可追溯到1.8億年前，與三疊紀的鯊魚類似。這種鯊魚的體長可達8公尺，通常出沒在熱帶及亞熱帶海域約30公尺深的地方。目前大部分的鯊魚都只有5道鰓裂，但灰六鰓鯊卻維持著明顯的6道鰓裂，牠們的名字也因此而來。

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