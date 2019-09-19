有鯊魚！衝浪男險成巨鯊午餐 無人機廣播救命

2019-09-19 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名男子在海上衝浪時，聽到一台無人機大聲廣播，告訴他附近有鯊魚，他觀察後發現，真的有一隻巨鯊正在接近他，所幸有無人機的警告，他才急忙划上岸逃過一命。

據《鏡報》報導，這起事件發生在15日，無人機玩家喬伊（Christopher Joye）當時在韋里海灘（Werri Beach）使用無人機巡邏海面，竟發現一條長達3公尺的巨鯊，正在朝衝浪的男子靠近，便趕緊利用無人機的廣播系統，向男子發出鯊魚警告。

這名男子聽到「有鯊魚！馬上撤離水面」後，還搞不清楚情況，直到發現鯊魚就在附近，便奮力划水上岸，原想靠近的鯊魚，也因受到驚嚇而潛回海中。

喬伊指出，這可能是全世界第一次使用無人機，成功阻止鯊魚襲擊的事件，並表示「這就是我購買搜救無人機的原因，因為它能發出警告，指引遇到危險的人」，且對鯊魚來說，無人機也比鯊魚網更安全有效。

At Werri Beach today this large shark was approaching a surfer, and I used my drone's speaker system to warn him. Watch him look up at the drone, then bolt, with the sudden splashing warding off the approaching shark @smh @FinancialReview pic.twitter.com/awjDHMoUVq — christopher joye （@cjoye） 2019年9月15日

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