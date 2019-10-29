海底驚魂！ 澳洲度假勝地傳鯊吻事件

澳洲昆士蘭聖靈群島（Whitsunday Islands）今傳有2名英國男性在此遭到鯊魚攻擊，導致重傷。圖為鯊魚示意圖。（資料照）

2019-10-29 16:28:19

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭聖靈群島（Whitsunday Islands）坐擁湛藍且恬靜的小島風情，對遊客極具吸引力，為知名度假勝地；今日有兩名男性到此浮潛，不料竟遭到鯊魚攻擊導致重傷，而這並非聖靈群島首件鯊魚攻擊意外。

根據《BBC》 報導，該事件的2名傷者分別為22及28歲英國籍男子，在海中悠游的兩人遭到同一隻鯊魚攻擊；據醫療人員指出，鯊魚咬斷了28歲男子的腳，並造成22歲男子腿部受傷。

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按昆士蘭救護車服務中心發言人推測，鯊魚應是進行了第一次攻擊後離開，隨後折返並發動第二次攻擊。事發後，兩名傷患被觀光船載至岸邊進行緊急處理後送醫，經搶救後情況皆已穩定。

事實上，此區域曾在近期被目擊有鯊魚出沒；去年9到11月間，此處連續發生3起鯊魚攻擊事件，傷者都幸運存活，但其中一名12歲女孩因此失去一條腿，另一名男子則受到嚴重致命傷；根據「澳洲鯊魚攻擊檔案」 顯示，今年則有10人被鯊魚所傷。

因為相關證據不足，專家亦無法解釋為何攻擊事件總是發生在同一區域，但這些事件顯然仍未減退觀光客造訪此島的遊興。相關單位曾在此撲殺了6隻鯊魚，並安裝誘捕鯊魚用的陷阱「鼓繩」（drum lines）作為預防措施，但隨後因影響其他海底生物而拆除。

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