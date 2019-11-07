為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

1.5萬年前人類挖坑獵捕 史上最大規模猛瑪象遺骸出土

2019-11-08 00:31:28
考古學家表示，他們在墨西哥中部發現有史以來最大規模的猛瑪象遺骸。（歐新社）

考古學家表示，他們在墨西哥中部發現有史以來最大規模的猛瑪象遺骸。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕考古學家表示，他們在墨西哥中部發現有史以來最大規模的猛瑪象遺骸，這也是首度發現人類製造的猛瑪象陷阱，約1.5萬年前，人類挖掘大坑洞捕抓這些大型草食動物。

綜合外媒報導，墨西哥國家人類學和歷史學協會（National Institute of Anthropology and History，INAH）6日表示，墨西哥城北方城市圖爾特佩克（Tultepec）附近在開挖土地建造垃圾場時，發現這些大坑洞。

INAH表示，「這是有史以來發現最大規模的猛瑪象遺骸」，共有14頭猛瑪象、約800個骨頭。（法新社）

INAH表示，「這是有史以來發現最大規模的猛瑪象遺骸」，共有14頭猛瑪象、約800個骨頭。（法新社）

INAH聲明指出，「這是有史以來發現最大規模的猛瑪象遺骸」，共有14頭猛瑪象、約800個骨頭。INAH表示，有跡象顯示這些動物被屠殺，因此專家推論，這是「世界上第一個猛瑪象獵捕陷阱」。

INAH說，獵人可能是把猛瑪象追趕到這個深1.7公尺、直徑25公尺的陷阱中，坑洞裡還發現了在美洲消失的2個物種遺骸，一匹馬和一隻駱駝。

有史以來最大規模的猛瑪象遺骸在墨西哥出土，這也是首度發現人類製造的猛瑪象陷阱（法新社）

有史以來最大規模的猛瑪象遺骸在墨西哥出土，這也是首度發現人類製造的猛瑪象陷阱（法新社）

研究人員說，猛瑪象遺骸出土的地區，至少有5個猛瑪象群曾經在此地棲息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
復活史前巨獸？ 日本研究團隊讓猛獁象細胞核再生
2019-03-12 23:08

復活史前巨獸？ 日本研究團隊讓猛獁象細胞核再生
科學家全傻眼！柬埔寨違法象牙飾品 驚見猛瑪象DNA
2019-01-07 14:57

科學家全傻眼！柬埔寨違法象牙飾品 驚見猛瑪象DNA
鼓勵多元投資 ETP造市競賽活水踴躍

鼓勵多元投資 ETP造市競賽活水踴躍
「復活」猛獁象！美科學家計劃在俄羅斯繁殖
2018-08-29 11:55

「復活」猛獁象！美科學家計劃在俄羅斯繁殖
猛瑪象疑似是渴死的 專家：自取滅亡
2016-08-02 15:20

猛瑪象疑似是渴死的 專家：自取滅亡
準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖

準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖
6萬年前猛瑪象化石出土 完整度高達9成
2014-08-27 16:40

6萬年前猛瑪象化石出土 完整度高達9成
新發現！最早「雙腳站立」猿類化石 在樹枝上行走...
2019-11-07 12:22

新發現！最早「雙腳站立」猿類化石 在樹枝上行走...

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播