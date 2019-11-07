1.5萬年前人類挖坑獵捕 史上最大規模猛瑪象遺骸出土

2019-11-08 00:31:28

〔即時新聞／綜合報導〕考古學家表示，他們在墨西哥中部發現有史以來最大規模的猛瑪象遺骸，這也是首度發現人類製造的猛瑪象陷阱，約1.5萬年前，人類挖掘大坑洞捕抓這些大型草食動物。

綜合外媒報導，墨西哥國家人類學和歷史學協會（National Institute of Anthropology and History，INAH）6日表示，墨西哥城北方城市圖爾特佩克（Tultepec）附近在開挖土地建造垃圾場時，發現這些大坑洞。

INAH聲明指出，「這是有史以來發現最大規模的猛瑪象遺骸」，共有14頭猛瑪象、約800個骨頭。INAH表示，有跡象顯示這些動物被屠殺，因此專家推論，這是「世界上第一個猛瑪象獵捕陷阱」。

INAH說，獵人可能是把猛瑪象追趕到這個深1.7公尺、直徑25公尺的陷阱中，坑洞裡還發現了在美洲消失的2個物種遺骸，一匹馬和一隻駱駝。

研究人員說，猛瑪象遺骸出土的地區，至少有5個猛瑪象群曾經在此地棲息。

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