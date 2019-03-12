復活史前巨獸？ 日本研究團隊讓猛獁象細胞核再生

2019-03-12 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本近畿大學研究團隊11日宣布，成功讓從猛獁象（長毛象）化石提取出的細胞核，在老鼠的卵子內再生，未來有望使已經滅絕的長毛象復活。

綜合日媒報導，由近畿大學講師宮本圭等人組成的研究團隊，利用在西伯利亞永凍層發現的母猛獁象「YUKA」進行實驗。年齡約6歲的「YUKA」約2.8萬年死去，皮毛、肌肉、骨骼等幾乎以完整形態留存下來。

研究團隊從猛獁象化石的骨隨和肌肉組織提取出約40個細胞核，注入老鼠的卵中，其後有5個細胞核達到了細胞即將分裂的狀態，其中1個已經開始變化成新的細胞核。研究還發現，細胞核中的DNA有可能已被卵子修復。

宮本圭表示，這次研究首次證明了遠古時代滅絕生物的殘留組織中存在具有生物學能力的細胞核。不過，要使其復活還要面對很多技術及倫理上的問題。

該團隊的復活構想，計畫從狀態良好的猛獁象組織中提取細胞核，注入剔除細胞核的大象卵子內並加以刺激製成胚胎，再將該胚胎植入雌象的子宮內，使其誕下猛獁象。

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