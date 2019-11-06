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香港男大生墜樓 港媒記者現場蒐證發現疑點重重

《立場新聞》以及《科大振翅新聞》記者皆實地訪查科大男學生周梓樂墜樓地點，發現諸多疑點。（圖擷取自臉書＿香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union）

《立場新聞》以及《科大振翅新聞》記者皆實地訪查科大男學生周梓樂墜樓地點，發現諸多疑點。（圖擷取自臉書＿香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union）

2019-11-06 21:05:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學22歲男學生周梓樂4日凌晨於將軍澳尚德停車場高處墜地。外界廣泛流傳男大生是因為走避催淚彈或因後方有警方追捕，而不慎失足墜樓。對此，《立場新聞》以及《科大振翅新聞》記者都實地走訪事發現場，發現諸多疑點。而停車場負責人「領展」今（6日）也公布數段閉路電視畫面，不巧攝影機並未拍攝到男大生墜樓片段。

根據《立場新聞》報導，多名目擊者均表示，在案發現場見不到明顯的催淚彈痕跡。目擊者之一Ricky說，墜樓現場聞不到催淚煙味，從位置來看，他不認為事件與躲避催淚彈有關；現場急救員Alan則指出，雖然當時「全條屋邨都有味」，但他在墜樓現場看不到任何彈藥痕跡。

《立場新聞》記者到案發現場訪察指出，3樓墜樓位置旁就有通往後面樓梯的防火逃生門。後方也有道路可以退回2樓。如果只是為了走避催淚煙霧，直接跳往下層顯然不是最佳方案。而停車場通風良好，並非密封空間，應不至於構成催淚煙未能消散的問題。

《立場新聞》指出，而3樓的石圍欄高度約1.2公尺，以男子平均身高而言，高於腰部，失足跌落2樓的可能性相當低。而石圍欄上積累大量灰塵、鳥屎，並沒有見到被衣物抹去的痕跡。

另一廣泛流傳的猜測是，後有警員正在追捕周梓樂，然後現場多名目擊者都無法證實案發時警員是否在場。到場救援的目擊者與急救員Ricky及Alan說，救援期間，警方經過2樓處的墜樓地點、驅趕市民，後來警方發現眾人正在救援男大生後就離開。可以證實有警員曾在停車場內進行驅散行動，但未有足夠證據肯定警方是否在墜樓當時就已在停車場內。

根據《科大振翅新聞》報導，石圍欄高度到成年男子胸口位置，不可能輕易跨過。報導也指出，防火逃生門與墜樓地點之間只有幾步路的距離。

也有網友認為，事有蹊蹺，質疑3樓摔至2樓的高度應不致於致命，周同學怎麼傷勢會如此嚴重？也有網友臆測，「一定比（被）人拋下去」。

尚德停車場的負責人「領展」今天在推特公開數段閉路電視畫面。攝錄範圍包含事發現場，然而，由於鏡頭來回平移移動，並非以固定角度拍攝，加上鏡頭部分拍攝範圍被停駐的車輛所遮蔽，不巧未拍攝到事發當時男大生墜落的片段。

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