為達美中貿易協議 《路透》：川普承諾中國避談香港議題

英國媒體報導，為了避免影響美中達成貿易協議，美國總統川普向中國副總理劉鶴承諾，將對香港反送中示威議題保持沉默。（美聯社資料照）

2019-11-06 11:28:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國預計在本月簽署第一階段貿易協議，英國媒體報導，為了避免影響兩國達成協議，美國總統川普向中國副總理劉鶴承諾，將對香港反送中示威議題保持沉默。

《路透》報導，要求美國總統制裁香港侵害人權人士的《香港人權與民主法案》，日前獲得美國國會跨黨派支持，眾議院在10月中旬通過這項法案，但參議院卻遲遲未處理審議。法案共同發起人、共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）表示，一項獲得兩黨廣泛支持的法案，牽涉到一個非常緊迫的議題，不知道為何還沒提交參議院表決。

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報導引述2名消息人士指出，10月11日，川普在白宮橢圓形辦公室的會議上告訴劉鶴，只要貿易取得進展，他將對香港的抗議保持沉默。白宮拒絕回應川普是否對中國做出此項承諾，但川普後來就避免公開批評中國處理香港問題的態度，而把此項工作交付給副總統彭斯和國務卿龐皮歐。川普曾說，他和中國國家主席習近平將很快會簽署「第一階段」貿易協議，這是川普政府與北京的大事。

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