香港「新公務員工會」成立 呼籲懲戒違法警員

新公務員工會呼籲特首林鄭月娥和港府決策層，應對所有公務員一視同仁，同時約束警隊、懲戒違法警員，聆聽民間訴求。（資料照，法新社）

2019-11-06 17:18:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港2日發生警員與消防員衝突事件，警方與消防處發表聯合聲明，稱會繼續攜手合作；但4日有前線消防員參加民間記者會表達不滿，新成立的「新公務員工會」也呼籲政府應對所有公務員「一視同仁」，包括約束警隊、懲戒違法警員，並促請特首林鄭月娥聆聽民間訴求。

綜合外媒報導，1名消防員在記者會指出，前線人員執行職務時被警方不合理對待，多次受到無法識別身份的警察阻撓，但高層卻沒有任何支援及指引，基層甚至因此擔心會不會被處分。

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記者會中，新公務員工會代表顏武周宣布工會成立，目標是促進新制公務員權益，保護公務員自由表達意見的權利，認為集會、示威權利不能因為公務員身分遭剝奪。

新公務員工會今（6）發聲明表示 ，有公務員回家途中因為持有頭盔、眼罩遭逮捕；有建築署公務員執行職務時被警員毆打恐嚇；有文職公務員被捕時，政府竟未審先判，說「不容公務員違法」，甚至有公務員「被要求」留意私人社交平台上的言論，上述情形都使「我們對香港的法治、人權及未來深感憂慮」。

新公務員工會強調，公務員在執行職務時要恪守專業、政治中立，但當政府未審先判文職公務員「違法」時，是否也客觀審視香港警察有沒有「違法、違紀、失德」？

工會條列出警察不當作為，包括無視通例，「故意」不展示編號、擅自修改及無視武力指引；失職失責，如721元朗恐襲故意不作為、涉嫌性欺凌被捕人士；煽動人道仇恨，罵示威者「曱甴」（蟑螂）；漠視私有產權，強闖私人地方；不尊重上級，公然反對政務司司長的言論等。

特首林鄭月娥要求政府不同部門配合警方行動，工會對此也呼籲政府高層，第一，應認真聆聽及面對香港廣大市民的訴求，以正面的方法及態度化解當前的矛盾；第二，以一視同仁的態度，要求政府各部門，包括警隊恪守其專業及職責；第三，為受反修例事件影響的公務員，提供適切的行政及情緒支援。

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