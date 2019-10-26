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香港人反抗》示威傷者被迫求「私醫」 醫護集會籲警克制

香港醫護界發起集會，呼籲政府「尊重人權、克制警權」，尊重傷者就醫的權利，停止濫捕清算。（法新社）

香港醫護界發起集會，呼籲政府「尊重人權、克制警權」，尊重傷者就醫的權利，停止濫捕清算。（法新社）

2019-10-26 22:30:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港醫護人員今（26）日發起集會，數千名醫護從業人員及市民出席聲援，塞滿中環遮打花園（Chater Garden），呼籲警方「尊重人權、克制警權」，莫在公立醫院執法濫捕，讓示威傷者不敢就醫而轉向「私醫」治療，讓傷勢加重。

《立場新聞》報導，香港醫護界今（26）日發起「尊重人權、克制警權」集會，數千名市民塞滿香港遮打花園，主要訴求政府克制警權，尊重示威者就醫的權利，不要在公立醫院執法濫捕，使傷者不敢就醫而轉向地下醫療，反而讓傷勢加重。

報導指出，醫療界更在集會中公布數據，顯示有22%傷者必須轉介骨科、22%傷者需要接受物理治療，以及2%包括布袋彈、橡膠子彈在內的槍傷。

大會更指出有許多示威傷者在前線衝突中，為了拯救同伴而遭警方攻擊頭部，但卻不敢至急診室求醫，擔心在醫院遭圍捕，因此只能找醫護義工協助縫傷。

除此之外，還有示威者有眼部紅種、眼白出血，或是手指變形骨折的情況，但皆不敢至公立醫院就診，擔心會遭警方盤問逮捕，只能尋求私人診所或「地下醫療」安排手術。

對此，具衛生醫護專業的香港立法會議員李國麟在集會中表示，許多受傷的示威者、普通市民不敢至公立醫院就診，必須轉向「私醫」或「地下醫療」，都是「林鄭政府縱容黑警造成」。

此外，香港公共醫療衛生協會會長馬仲儀，以個人身分出席集會表示，該協會自本（10）月2日發聲明譴責警方對示威者擊發實彈後，也受到許多壓迫和恐嚇，但也不會因此後悔或退縮。

馬仲儀並呼籲前線員警拾回良知，她說：「當你覺得自己的行動和良知有違背的時候，可以走開、拒絕，只要有一個警察願意表態，就會有其他警察跟進。」她強調，當警隊恢復理性，市民和示威者也會跟著恢復理性，這才是香港的出路。

據台灣「世衛無國界」行動專題指出，香港反送中運動以來，因受傷示威者送醫被捕的風險大幅提高，部分醫護人員為因應傷者需求，私下透過通訊軟體組成「地下診所」（Hidden Clinic）。隨著衝突逐漸升高，「地下診所」的人力也嚴重短缺，證明香港官方所公布的傷者統計數目完全低於事實，也顯示出港警濫捕對香港市民所造成的深層恐懼。

相關原文請見：

香港立法會議員李國麟表示，傷者不敢至公立醫院就診，必須轉向「私醫」或「地下醫療」，都是「林鄭政府縱容黑警造成」。圖為香港遮打花園集會現場。（法新社）

香港立法會議員李國麟表示，傷者不敢至公立醫院就診，必須轉向「私醫」或「地下醫療」，都是「林鄭政府縱容黑警造成」。圖為香港遮打花園集會現場。（法新社）

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