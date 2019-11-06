山林解禁 南投將增加139名消防員

南投縣山域多，議員憂山林解禁後山勤救援增多，縣府應提升裝備及人力。（南投縣消防局提供）

2019-11-06 13:31:11

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣幅圓遼闊，山高水長，加上山林解禁，山難、水域救援案件恐增多，縣議員羅美玲、曾振炎、石慶龍、賴燕雪、林芳伃、陳淑惠、蕭志全、陳昭煜及葉仁創等人6日在議會定期會關切縣內消防人力、裝備及預算不足問題。消防局長林聰吉表示，南投縣消防人力明年將補足編制員額至420人，並從2021年開始，分6年增加人力至559人。

石慶龍表示，民間救難人員在山難救援發揮相當大功能，但根據「南投縣徵調義勇消防人員民間災害防救志願組織編組人員協助山域事故人命救助搜救膳宿及交通補助費發給要點」規定，這些協勤救難人員只有參與海拔3000公尺以上的山難救援事件，才能獲得補貼，事實上許多人是在海拔1、2000公尺的山區即迷失，同樣要花好幾天搜救，此規定實在不合理。

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蕭志全也指出，今年4至9月縣內發生21件山難事件，隨著山林解禁，縣內因有11條林道，山難救援事件勢必會增多，消防人員及協勤人員的裝備都要再提升，警方也應加強注意山老鼠等可能帶來的治安衝擊。

陳昭煜及賴燕雪則憂心消防局每年僅編列200萬元的山難及20萬元水域裝備訓費練費用根本不夠，並應提升山難及水域搜救訓練強度及加強採購空拍機協助救災。

南投縣員要求消防局加強水域搜 救訓練，並提升裝備。（南投縣消防局提供）

南投縣消防局長林聰吉表示，縣內消防人力將分6年增加139人。（記者張協昇攝）

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