香港人反抗》至少67示威者遭受性暴力 施暴者以員警最多

港人今年8月28日在遮打花園和皇后像廣場舉行「反送中#MeToo」集會。（路透）

2019-11-06 18:12:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動延燒至今，多次傳出性暴力事件，香港人權團體透過網路問卷調查發現，共有67人表示曾遭受性暴力，施暴者多為警方或親中派支持者，其中3名受訪者甚至說，曾在受威脅下被迫性交。

香港「關注婦女性暴力協會」今年8月21日展開「『反送中運動』的性暴力經驗調查」，透過網上問卷的方式，收集相關資訊，並於今（6）日公布調查結果簡報，共有67人表示曾遭受性暴力，大部分是女性，超過一半受訪者遭受性暴力次數為1次，但有11人遇襲次數為5次以上。

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根據簡報，有3名受訪者表示，曾「在受到威脅或嚇迫的情況下，進行非法性交」，大部分受訪者遭受的性暴力類型，以受到含性意味的話語挑釁、侮辱或恐嚇最為普遍。施暴者以「警方或其他執法人員」最多，其次是「政府或建制派的支持者」。

調查也顯示，受訪者遭受性暴力時的身分以「反送中運動」參與者居多，其次竟是「一般途人或街坊」；至於遭受性暴力的地點，「在街道上」最多，其次是「警署（包括各拘留所）或收押所」。

針對遇襲後的處理方式，「不知如何反應」的受訪者最多，在67人中，更有65人沒有報警，大部分受訪者「認為交由警方處理的成效不大」，其次是「擔心會被警方反控其他罪名」、「對於警方的執法能力失去信心」。

關注婦女性暴力協會總幹事王秀容表示：「政府（尤其執法部門）現與民眾更陷入沒有互信的局面，令受害人更難踏出求助的一步。政府必須從速成立獨立的調查機關，調查『反送中運動』期間發生的性暴力，尋回真相，讓公義得以伸張。」

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