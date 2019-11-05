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墜樓港生仍在加護病房 同學摺紙鶴、集氣祈禱

科大男學生周同學4日凌晨疑似為走避催淚彈而墜樓。300名科大學生昨聚集在賽馬會大堂，集氣祈禱昨日墜樓的周同學好轉。（圖擷取自臉書＿香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union）

科大男學生周同學4日凌晨疑似為走避催淚彈而墜樓。300名科大學生昨聚集在賽馬會大堂，集氣祈禱昨日墜樓的周同學好轉。（圖擷取自臉書＿香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union）

2019-11-05 21:59:17

〔即時新聞／綜合報導〕港警昨（4日）凌晨於將軍澳尚德邨停車場施放多枚催淚彈，驅散市民，期間，香港科技大學男學生周同學疑似為閃避催淚彈，失足從停車場3樓墜落至2樓，重傷昏迷，目前仍在加護病房中治療。約300名科大學生昨天聚集在賽馬會大堂，為周同學祈願傷勢好轉。

根據《立場新聞》 報導，現場目擊者說，男學生墜地後，現場急救員與消防救護員進行了逾20分鐘的急救，他仍未能醒來，被送往伊利沙伯醫院搶救。

針對《立場新聞》詢問，醫管局稍早回覆，截至今（5日）下午3點，周梓樂同學仍尚未脫困，仍留在加護病房中治療觀察。傍晚，周梓樂的同學、朋友到伊利沙伯醫院，在加護病房外低頭為他祈禱。

根據「科大振翅新聞」 報導，約300名科大同學昨天聚集在賽馬會大堂，為周同學祈禱集氣，現場有人摺紙鶴、以便條紙在牆上貼成「早日康復」字樣。

另外，學校職員和學生會代表在昨天早上到醫院探望周同學，慰問親屬。家屬表示，不希望周同學的消息繼續於未經授權途徑傳播。學生會代表說，希望同學們能寫下對周同學的祝福跟祈願。

學生會代表在今晚6點30分會見各媒體時說，將尊重家屬意願，不再透露周同學病情，並指網路上消息多屬不實。學生會代表也呼籲媒體，向醫護人員查證，不要相信網路上的傳言。

學生會轉述周同學家屬的意見，希望媒體給予空間，讓加護病房維持運作，大量媒體群聚在醫院採訪，會帶來困擾。

科大同學以便條紙在牆上貼成「早日康復」的字樣。（圖擷取自臉書＿香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union）

科大同學以便條紙在牆上貼成「早日康復」的字樣。（圖擷取自臉書＿香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union）

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