顛覆國家？香港撐警集會 驚見五星旗符號「反了」

香港「保衛香港運動」團體今下午在灣仔警總舉辦集會遊行，力挺港警嚴正執法，止暴制亂恢復秩序。據稱約300人響應，其中不少人揮舞五星旗，不過卻有眼尖媒體發現，部分與會人士的五星旗上下顛倒。（圖翻攝自臉書粉專「Stand News 立場新聞」）

2019-11-05 17:13:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港「保衛香港運動」團體今下午在灣仔警總舉辦集會遊行，力挺港警嚴正執法，止暴制亂恢復秩序。據稱約300人響應，其中不少人揮舞中國國旗五星旗，不過卻有眼尖媒體發現，部分與會人士的中華人民共和國國旗反了，一票網友見狀笑翻調侃「臨時演員」、「身在曹營心在漢」。

綜合港媒報導，該場遊行名為「一齊行撐港警」，下午1時許，發起人傅振中等在警總外集合後，遊行至夏慤花園集會，並沿途高喊支持警察等口號，多數人則在集會後離去。據指出席者以中年、長者為主。

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報導指出，過程中不少與會者揮舞香港特區旗幟、中國五星旗，卻被《立場新聞》記者捕捉到個別人士手中的五星旗翻轉成「頭上腳下」。數千鄉民驚呼「撐的反面」、「中共不祥之號」、「反了反了 ，侮辱國旗」、「 道具的正確用法都不知道」、「顛覆國家」。

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