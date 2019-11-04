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疑躲港警催淚彈 男大生失足墜樓昏迷命危

將軍澳發生1名男大生疑似躲避警催淚彈失足墜樓，昏迷送醫急救。港警示意圖，與本新聞無關。（路透）

將軍澳發生1名男大生疑似躲避警催淚彈失足墜樓，昏迷送醫急救。港警示意圖，與本新聞無關。（路透）

2019-11-04 10:33:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾昨（3日）發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，不料晚間多地情況失控，除太古城中心爆發嚴重流血事件，造成至少5傷外，將軍澳也發生1名男大生疑似躲避警催淚彈失足墜樓，昏迷送醫急救。

綜合香港媒體報導，昨（3日）午間香港發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，響應地區包括沙田、屯門、旺角、金鐘、荃灣、大埔、黃大仙等地，大批示威者於唐明街一帶聚集、堵路，今晨警方展開強力清場，發射多枚催淚彈，示威者投擲雜物還擊，警方隨後衝入廣明苑屋苑範圍搜查，廣明苑代表手持擴音器怒嗆警方，表示這是私人領域，要求警立即離開。

在大批居民抗議下，警方開始撤離，但登上警車前，仍連續向屋苑發射多枚催淚彈，當中一名姓周青年，為香港科技大學學生，他疑因在屋苑停車場內躲避催淚彈，警清場過程中至少造成3人受傷，其中有1名男大生傷勢嚴重。

這名受重傷的香港科技大學周姓男學生，疑在屋苑停車場內躲避催淚彈時，失足從3樓跌落2樓，當場昏迷，《香港01》引述消息人士指出，墮樓男大生有骨折狀況，其頭部受創瘀血昏迷，送醫時脈搏薄弱，甚至出現失禁現象，現正在加護病房急救中。

科技大學學生會今早證實：「本會於凌晨1時左右，接獲通知1名科大男同學，於凌晨時分於高處墮下，陷入昏迷，本會已即時派員跟進，並到其所在之醫院視察。」

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