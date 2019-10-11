香港再傳悲劇！港女墜樓慘死斷肢飛出 網沉痛指出6疑點

2019-10-11 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港自6月「反送中」抗爭開始，不斷傳出市民失蹤、死亡的消息，且疑點重重。今（11）日一組驚悚照片在社群網站瘋傳，內容為一衣衫不整的女子屍體俯臥路面上，腳掌整隻與小腿分裂，飛至一旁水溝蓋旁。不少香港網友對此既沉痛又難過，也有網友指出，從照片中至少可看出6個疑點，懷疑死因並不單純。

有香港居民今日爆料，昨（10）日晚間在沙田大圍顯徑顯貴樓外馬路中央突然出現一具女性屍體，該女墜樓時衣衫不整，面部朝地俯臥，腳掌從腳踝處斷裂與小腿分離，落在路旁的水溝蓋旁。而該組照片也立刻在香港「連登」討論區及數個臉書社團上瘋傳。

對此，有網友從照片中列出6個疑點，第一、地上幾乎沒有血跡；第二、斷腳處應有大量出血，但是遺體卻少有血跡；第三、遺體已僵硬，手部動作疑生前遭綁住或銬住；第四、墜樓頭部著地，卻沒有腦漿噴出；第五、遺體背部已出現紫色屍斑；第六、屍體已發白、藍紫色，不似剛剛死亡。「這麼多疑點，警說沒可疑就最可疑」！

香港上月22日有釣客於油塘魔鬼山海邊發現一具全裸女性浮屍，今日港警證實，死者身分為上月19日失蹤的15歲少女陳彥霖。由於陳彥霖生前是游泳好手，又曾多次參與反送中示威，此案立刻引發港民疑竇；更有香港網友統計，自6月12日迄今，反送中運動期間，香港至少已經發生108起自殺案，其中「墜樓」的占大多數，有些案件更是疑點重重。

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