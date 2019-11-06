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殘忍！男子虐殺瀕絕「鋸鰩」用電鋸割掉細長吻部...
2019-11-06 14:22:44
〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子去年被發現蓄意殺害一條瀕臨絕種的小齒鋸鰩魚類，還將牠鋸齒狀的細長吻部割掉，經目擊者舉報後，這名男子恐要面臨1年有期徒刑和5萬美元（約新台幣150萬元）的罰款。
據《CNN》報導，目擊者指出，去年曾目睹美國一名男子查德龐斯（Chad Ponce）在一艘船上，使用電鋸將小齒鋸鰩的吻部割掉，小齒鋸鰩的吻部具有鋸齒狀的延伸，有助於感知並攻擊獵物，查德龐斯此舉簡直讓牠無法繼續生存。
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據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）統計，近年鋸鰩科魚類數量急遽下降，全球成年鋸鰩科魚類的數量可能只有5百到5千隻。
NOAA指出，小齒鋸鰩棲息於淺水區、沿海水域，除非受到威脅，通常牠們對人類是無害的，從2003年起，《瀕危物種法》就規定只要騷擾、殺死、傷害小齒鋸鰩都算違法行為。
美國檢察官表示，查德龐斯已坦承犯罪，雖判刑日期未定，但他可能要面臨1年有期徒刑及5萬美元的罰款。