人類是其中之一？ 聯合國報告：100萬種動植物面臨絕種

2019-05-06 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國今（6）日發布的自然評估報告指出，人類正在摧毀賴以生存的大自然世界，有100萬種動物、植物面臨絕種。研究指出，這種可怕的趨勢可以扭轉或停止，但人類與自然互動的各方面都需要「變革」。

綜合外媒報導，今年是聯合國對全球自然評估研究的第3年，其在今日發布40頁的簡短報告「政策制定者摘要」，指出人類行為一直影響地球生態，但在過去50年裡，這些人類痕跡已成為地球的深層傷痕。

報告指出，地球上有100萬種動植物面臨絕種，其中大多數可能在數十年內滅絕，其消失的速度比過去1000萬年快幾十倍，可能使地球陷入自6600萬年前恐龍滅絕以來的第一次大規模物種滅絕。

聯合國生物多樣性和生態系統服務政府間科學-政策平台（IPBES）聯合主席澤特勒（Josef Settele）表示，在短期內，人類不會處於危險之中，「但從長遠來看，很難說」，「如果人類確實滅絕了，大自然會找到它的出路」。

報告總結指出，停止和扭轉這些可怕的趨勢將需要「變革性的改變」，對人類生產和消費幾乎所有事物方式進行全面改革，尤其是食物方面。

聯合國生物多樣性科學小組負責人沃森（Robert Watson）表示，「通過變革，我們的意思是一個基礎性、全系統的重組」。他也提到，「來自『既得利益集團』的阻力可能會非常激烈」。

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