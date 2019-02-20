哺乳類首例！澳洲政府：珊瑚裸尾鼠因暖化絕種

2019-02-20 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕暖化受害者！澳洲環境局當地時間週二宣布，澳洲大堡礁一帶的珊瑚裸尾鼠（bramble cay melomys）確認絕種，成為全球首個因為氣候轉變而滅絕的哺乳類生物。

綜合外媒報導，珊瑚裸尾鼠早在2016年就被科學家點名認為已經滅絕，2009年是最後一次發現其蹤迹，其後2014年到其棲息地大規模搜索，也都無功而回。報告認為，海平面上升的影響下，低窪島嶼沙洲被淹沒，間接導致珊瑚裸尾鼠失去棲息地，在10年間快速失去97%的棲息地，最後導致物種滅絕命運。

澳洲昆士蘭省（Queensland）州政府的一份報告宣布，珊瑚裸尾鼠正式滅絕，值得注意的是，這可能是因為人為氣候變化下，所引起的第一次哺乳類生物滅絕。澳洲荒野保護協會（Wilderness Society）發言人貝里（Vica Bayley）感嘆，「珊瑚裸尾鼠是一種小老鼠，我們有責任確保牠們堅持下去，但我們失敗了。」

珊瑚裸尾鼠在1845年首次被歐洲人發現，除了珊瑚裸尾鼠，世界自然基金會（WWF）也表示，因暖化造成海平面上升，以及棲地環境改變，被迫面臨生存危機的物種，約有3千種。

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