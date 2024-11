畫面曝！美國少女放學路上「突遭擄走」 勇敢腳踹男子掙脫

2024/11/19 15:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州13歲少女日前放學途中,走在路上險遭陌生男子當街擄走,少女冷靜大喊求救,同時用力踹向男子後順利掙脫,影像曝光引發外界議論。

綜合外媒報導,布勞沃德郡制止者(Broward County Crime Stoppers)官方16日於X平台發文並附上1段影片,13歲少女凱莫拉(Kymorah Reid)當地時間上月7日走下校車步行回家路上,後方突然有個男子從後方衝上前抓住女子右腳踝,凱莫拉保持冷靜後向對方怒尖叫喊「你做什麼」,同時勇敢踢對方後順利掙脫,男嫌迅速離開現場。

蘭德爾希爾(Lauderhill)警方表示,有關當局正在調查這起綁架未遂事故,並尋求民眾予以任何線索。男嫌短髮、事發當時身穿黃色襯衫和紅色短褲,年紀推測10幾歲至20歲初,是一名膚色較淺的非裔美國人。

???? REWARD $5,000 ????



Crime Stoppers will pay up to $5,000 for information leading to the arrest of the suspect(s) wanted for:



ATTEMPTED KIDNAPPING

???? Date: October 7, 2024

???? Time: Approximately 5:27 p.m.

???? Location: 5000 block of N.W. 18th Court, Lauderhill, FL



A person pic.twitter.com/VuxVN2hFOT