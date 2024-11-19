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    畫面曝！美國少女放學路上「突遭擄走」 勇敢腳踹男子掙脫

    美國佛州13歲少女日前放學途中，走在路上險遭陌生男子當街擄走。（圖擷自「@nypost」X）

    美國佛州13歲少女日前放學途中，走在路上險遭陌生男子當街擄走。（圖擷自「@nypost」X）

    2024/11/19 15:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州13歲少女日前放學途中，走在路上險遭陌生男子當街擄走，少女冷靜大喊求救，同時用力踹向男子後順利掙脫，影像曝光引發外界議論。

    綜合外媒報導，布勞沃德郡制止者（Broward County Crime Stoppers）官方16日於X平台發文並附上1段影片，13歲少女凱莫拉（Kymorah Reid）當地時間上月7日走下校車步行回家路上，後方突然有個男子從後方衝上前抓住女子右腳踝，凱莫拉保持冷靜後向對方怒尖叫喊「你做什麼」，同時勇敢踢對方後順利掙脫，男嫌迅速離開現場。

    蘭德爾希爾（Lauderhill）警方表示，有關當局正在調查這起綁架未遂事故，並尋求民眾予以任何線索。男嫌短髮、事發當時身穿黃色襯衫和紅色短褲，年紀推測10幾歲至20歲初，是一名膚色較淺的非裔美國人。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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