為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德國驚現1.47億年前翼龍化石 揭開史前飛行巨獸演化之謎

    這張還原想像圖，呈現了兩隻新發現的巴伐利亞劍尾龍（Skiphosoura bavarica）翱翔於侏羅紀時期天際的場景。（路透）

    這張還原想像圖，呈現了兩隻新發現的巴伐利亞劍尾龍（Skiphosoura bavarica）翱翔於侏羅紀時期天際的場景。（路透）

    2024/11/19 13:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕德國科學家近日在巴伐利亞州發掘出一具保存完整的翼龍化石，距今約1.47億年，這項重大發現有助於解開史前飛行爬蟲類的演化之謎。這個新發現的物種被命名為「巴伐利亞劍尾龍」（Skiphosoura bavarica）。

    《路透》報導，倫敦瑪麗王后大學的古生物學家霍恩（David Hone）表示，這隻翼龍擁有約2公尺的翼展，頭骨長約25公分，鼻部前端有骨質突起，口中長滿尖銳的牙齒。牠生活在侏羅紀末期，是早期長尾翼龍向後期短尾翼龍過渡的重要物種。

    這具於2015年出土的化石極為珍貴，幾乎每一塊骨頭都以立體形態保存，而非如一般化石般被壓扁。霍恩解釋：「翼龍的骨骼非常脆弱，因為骨頭很薄，所以通常會碎裂或被壓扁。」

    研究顯示，巴伐利亞劍尾龍可能是當時生態系統中體型最大的飛行生物之一。「牠的牙齒又長又尖，主要用於刺穿和抓住獵物」霍恩說：「牠可能以蜥蜴、小型哺乳動物、大型昆蟲和魚類為食，生活在內陸，也許是森林地區。」

    翼龍是恐龍的表親，也是地球上首批進化出飛行能力的脊椎動物，比鳥類早1.5億年、比蝙蝠早約5000萬年。牠們在6600萬年前因小行星撞擊地球而滅絕。

    芝加哥菲爾德博物館的古生物學家菲奇（Adam Fitch）指出，巴伐利亞劍尾龍在翼龍家族樹中處於承先啟後的重要位置，連結了早期達爾文翼龍（Darwinopterans）和後來的翼手龍類群（Pterodactyloids）。這項發現填補了翼龍演化史上的重要空白。

    在德國巴伐利亞州出土的巴伐利亞劍尾龍（Skiphosoura bavarica）化石。（路透）

    在德國巴伐利亞州出土的巴伐利亞劍尾龍（Skiphosoura bavarica）化石。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播