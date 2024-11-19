德國驚現1.47億年前翼龍化石 揭開史前飛行巨獸演化之謎

這張還原想像圖，呈現了兩隻新發現的巴伐利亞劍尾龍（Skiphosoura bavarica）翱翔於侏羅紀時期天際的場景。（路透）

2024/11/19 13:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國科學家近日在巴伐利亞州發掘出一具保存完整的翼龍化石，距今約1.47億年，這項重大發現有助於解開史前飛行爬蟲類的演化之謎。這個新發現的物種被命名為「巴伐利亞劍尾龍」（Skiphosoura bavarica）。

《路透》報導，倫敦瑪麗王后大學的古生物學家霍恩（David Hone）表示，這隻翼龍擁有約2公尺的翼展，頭骨長約25公分，鼻部前端有骨質突起，口中長滿尖銳的牙齒。牠生活在侏羅紀末期，是早期長尾翼龍向後期短尾翼龍過渡的重要物種。

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這具於2015年出土的化石極為珍貴，幾乎每一塊骨頭都以立體形態保存，而非如一般化石般被壓扁。霍恩解釋：「翼龍的骨骼非常脆弱，因為骨頭很薄，所以通常會碎裂或被壓扁。」

研究顯示，巴伐利亞劍尾龍可能是當時生態系統中體型最大的飛行生物之一。「牠的牙齒又長又尖，主要用於刺穿和抓住獵物」霍恩說：「牠可能以蜥蜴、小型哺乳動物、大型昆蟲和魚類為食，生活在內陸，也許是森林地區。」

翼龍是恐龍的表親，也是地球上首批進化出飛行能力的脊椎動物，比鳥類早1.5億年、比蝙蝠早約5000萬年。牠們在6600萬年前因小行星撞擊地球而滅絕。

芝加哥菲爾德博物館的古生物學家菲奇（Adam Fitch）指出，巴伐利亞劍尾龍在翼龍家族樹中處於承先啟後的重要位置，連結了早期達爾文翼龍（Darwinopterans）和後來的翼手龍類群（Pterodactyloids）。這項發現填補了翼龍演化史上的重要空白。

在德國巴伐利亞州出土的巴伐利亞劍尾龍（Skiphosoura bavarica）化石。（路透）

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