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    美國男崩潰家中寵物鼠生不停 通報動保求救交出「150桶老鼠」

    美國新罕布夏州一名男子在家中飼養寵物鼠，然而這位粗心的飼主並未將公母分籠，因此短時間內過度繁殖。（美聯社）

    美國新罕布夏州一名男子在家中飼養寵物鼠，然而這位粗心的飼主並未將公母分籠，因此短時間內過度繁殖。（美聯社）

    2024/11/19 15:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國新罕布夏州一名男子在家中飼養寵物鼠，然而這位粗心的飼主並未將公母分籠，因此短時間內過度繁殖，讓他崩潰地前往向當地動保協會求救。協會人員透露，當時這名飼主宣稱有150多隻寵物鼠要安置，但是他們到場後對方竟交出150個裝滿老鼠的桶子，推估總數量可達1000多隻，讓他們當場傻眼。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月11日，新罕布夏州防止虐待動物協會（New Hampshire Society for the Prevention of Cruelty，NHSPCA）迎來一名男飼主，對方表示家中飼養的寵物鼠過度繁殖多達150多隻，讓他感到不知所措，因此希望協會能協助安置。然而，當協會工作人員前往男子家中後，發現老鼠實際數量超乎想像。

    NHSPCA協會工作人員表示，男子當場交出150個裝滿老鼠的桶子，過多的數量讓他們感到十分為難，於是先將其中3個裝有71隻老鼠的桶子帶回協會。然而，由於這些寵物鼠都沒有按照性別分開飼養，因此桶子裡的母鼠們大多數都已懷孕，導致數量暴增到400多隻，協會預估這些寵物鼠的強悍繁殖力，將會在短期內增加到1000多隻以上。

    報導指出，目前NHSPCA協會除了努力接收這群寵物鼠，還提供了許多乾淨舒適的生活空間給牠們，因為牠們先前被迫一起擠在骯髒的塑膠桶中生活。另外，NHSPCA協會也在社群平台發布公告，讓愛鼠人士前來領養或協助寄養，同時聯絡其他地區的收容中心，希望能找到增加收留這些老鼠的地方。

    NHSPCA協會在社群平台發布公告，讓愛鼠人士前來領養或協助寄養，同時聯絡其他地區的收容中心，希望能找到增加收留這些老鼠的地方。（美聯社）

    NHSPCA協會在社群平台發布公告，讓愛鼠人士前來領養或協助寄養，同時聯絡其他地區的收容中心，希望能找到增加收留這些老鼠的地方。（美聯社）

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