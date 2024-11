美國男崩潰家中寵物鼠生不停 通報動保求救交出「150桶老鼠」

美國新罕布夏州一名男子在家中飼養寵物鼠,然而這位粗心的飼主並未將公母分籠,因此短時間內過度繁殖。(美聯社)

2024/11/19 15:44

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國新罕布夏州一名男子在家中飼養寵物鼠,然而這位粗心的飼主並未將公母分籠,因此短時間內過度繁殖,讓他崩潰地前往向當地動保協會求救。協會人員透露,當時這名飼主宣稱有150多隻寵物鼠要安置,但是他們到場後對方竟交出150個裝滿老鼠的桶子,推估總數量可達1000多隻,讓他們當場傻眼。

綜合外媒報導,這起事件發生在本月11日,新罕布夏州防止虐待動物協會(New Hampshire Society for the Prevention of Cruelty,NHSPCA)迎來一名男飼主,對方表示家中飼養的寵物鼠過度繁殖多達150多隻,讓他感到不知所措,因此希望協會能協助安置。然而,當協會工作人員前往男子家中後,發現老鼠實際數量超乎想像。

請繼續往下閱讀...

NHSPCA協會工作人員表示,男子當場交出150個裝滿老鼠的桶子,過多的數量讓他們感到十分為難,於是先將其中3個裝有71隻老鼠的桶子帶回協會。然而,由於這些寵物鼠都沒有按照性別分開飼養,因此桶子裡的母鼠們大多數都已懷孕,導致數量暴增到400多隻,協會預估這些寵物鼠的強悍繁殖力,將會在短期內增加到1000多隻以上。

報導指出,目前NHSPCA協會除了努力接收這群寵物鼠,還提供了許多乾淨舒適的生活空間給牠們,因為牠們先前被迫一起擠在骯髒的塑膠桶中生活。另外,NHSPCA協會也在社群平台發布公告,讓愛鼠人士前來領養或協助寄養,同時聯絡其他地區的收容中心,希望能找到增加收留這些老鼠的地方。

NHSPCA協會在社群平台發布公告,讓愛鼠人士前來領養或協助寄養,同時聯絡其他地區的收容中心,希望能找到增加收留這些老鼠的地方。(美聯社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法