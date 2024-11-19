大膽！2賊闖英王室溫莎城堡偷車逃 威廉王子一家就在附近睡

位於英國倫敦的溫莎城堡（Windsor Castle）。（歐新社資料照）

2024/11/19 13:28

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室的溫莎城堡（Windsor Castle）近日出現安全漏洞，2名蒙面小偷大膽入侵莊園，偷走2輛農用車輛後衝破安全門逃之夭夭。當時威廉王子、凱特王妃及3名子女應該在附近的小屋睡覺，目前警方仍在追查2名嫌犯下落。

根據《太陽報》報導 ，英國2名蒙面歹徒當地時間10月13日晚間翻越近2公尺高的圍牆，偷偷潛入溫莎城堡莊園，從農場穀倉偷走1輛皮卡及四輪摩托車並撞壞安全門逃逸。泰晤士河谷警局發言人證實，竊賊隨後逃向達切特（Datchet）地區，目前整起案件仍在調查當中，尚未逮捕任何人。

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報導指出，這起竊盜事件發生在武裝警察從溫莎城堡主要公共入口撤離之後，事發當時查爾斯國王及卡蜜拉王后不在莊園內，而威廉王子一家可能在阿德萊德小屋睡覺。這棟建築距離竊賊撞壞的安全門僅5分鐘路程，皇室家庭經常使用它進出。

消息人士透露，2名竊賊早已掌握車輛存放位置及最佳犯案時機，他們肯定已經監視溫莎城堡有一段時間，「溫莎城堡有警報系統，但直到竊賊衝破農場安全門時，維安人員才知道有人闖入。」

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