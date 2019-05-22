中國大肆採貝 南海大硨磲恐絕種

2019-05-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」旗下「亞洲海事透明倡議（AMTI）」二十日發表報告指出，中國貝類採集船經過兩年多沉寂後又「大舉」重回南海，新的衛星空拍畫面發現，中國採貝船過去六個月期間頻繁出現在中沙群島的黃岩島和西沙群島海域，大肆破壞珊瑚礁，採挖面臨絕種危機的現存最大型雙殼貝類：大硨磲。

大硨磲（Tridacna gigas）是現存最大雙殼貝類，在世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄的保護現狀分級中被列為「易危」物種。報告說，「經過二○一六到二○一八年底期間顯著減少活動後，過去六個月來，中國採貝船隊已經大舉重回南海」，二○一八年底到今年三月間拍攝的衛星照片顯示，這些船隊頻繁出沒包括浪花礁在內的整個西沙群島海域，「也重返中國—菲律賓關係中格外敏感的議題：黃岩島」，這些珊瑚礁出現新的刮痕，去年十一月在西沙盤石嶼也發現同樣狀況，四月十一日攝得的照片也捕捉到浪花礁揚起一陣沉積物及刮痕。

報告說，儘管中國部署「海洋電子資訊站（Ocean E-Station）」聲稱意在監測該海域海上活動，但是，這些新的衛星影像證實進行過採貝作業，「中國現在一如過去，知道而且顯然縱容這些船隊的活動。」

漁具拖行整片珊瑚礁刮取 重創生態

這些中國船隊通常是由數艘約三十公尺長的「母船」伴隨數十艘小船，到作業海域下錨後，將「強化螺旋槳」拖過整片珊瑚礁來打碎珊瑚刮取大硨磲。報告也引用菲律賓ABS-CBN電視台四月間在黃岩島海域拍攝到中國漁船作業，首次證明中國採貝船現在還用另一種方法：以高壓抽水馬達製造出足夠吸力，迅速抽除海床上的沉積物以便取得位於較深海域的貝類。

報告說，黃岩島珊瑚礁在上一波到二○一六年為止的採貝作業中已嚴重受損，如今中國這種採貝手法更具殺傷力，被菲律賓漁民稱為「毀滅性十足。四月間中國數百艘被稱為「海上民兵」的武裝船隻集結菲律賓佔領的南鑰島期間，南鑰島附近楊信沙洲也發現一艘母船和數艘小採貝船出沒，衛星照片未發現當地珊瑚礁出現新的採刮痕跡，但是鑑於中國船隊採用前述新的方法，顯示要記錄中國採貝活動已變得越來越困難。

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