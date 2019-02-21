澳洲大鼠絕種 全球暖化哺乳類受害首例

2019-02-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕過去僅見於澳洲大堡礁的「荊棘岩礁裸尾鼠」，二○○九年於當地絕跡，由於十年來不曾再現蹤，繼澳洲學界一六年懷疑牠已因海平面上升危及棲地而絕種，澳洲政府十九日正式確認這種齧齒動物滅絕，成為疑因人為氣候變遷導致物種消失的哺乳類動物首例，也再度引發國際與澳洲民間對當地環保政策的關切。

世界規模最大珊瑚礁群「大堡礁」，北起於澳洲昆士蘭州約克角半島外的托列斯海峽，而荊棘岩礁裸尾鼠過去唯一棲地，就在該海峽面積僅五公頃的荊棘岩礁。昆士蘭大學一六年曾提交調查報告，當時就點出這項結論：根據一四年八至九月大規模調查，荊棘岩礁裸尾鼠「確認滅絕」。

至於原因，報告指向海水淹沒的致命性，由於荊棘岩礁面積只有五公頃，海拔僅三公尺，漲潮或暴風雨可嚴重破壞當地植被並危及荊棘岩礁裸尾鼠生存，十年間已有大量棲地因海水淹沒而消失，遑論氣候變遷引起海平面上升，可能對荊棘岩礁裸尾鼠帶來「潛在的災難性威脅」，恐成「人為氣候變遷造成的史上第一宗哺乳動物滅絕案」。

生物多樣性豐富的澳洲，動物滅絕率目前在全世界名列前茅，在「ＩＵＣＮ瀕危物種紅色名錄」中，約有六百種列入「易危」，另有一百種列入「瀕危」。官方在○八年曾擬荊棘岩礁裸尾鼠復育計畫，但從未執行，如今為時已晚。

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