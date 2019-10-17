滅絕83年重現蹤？澳洲解密：近3年8起袋狼目擊紀錄

2019-10-17 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲袋狼自1936年宣告全數滅絕，其屬於1種有袋類的哺乳動物，澳洲政府從2016年至今已收到8起目擊報告，最近的1次是在2個月前，地點為鄰近墨爾本的島嶼塔斯馬尼亞州。

綜合外媒報導，塔斯馬尼亞州自然資源部（DPIPWE）近期釋出1份文件，當中記載澳洲在過去3年曾有8起民眾目擊袋狼出現的紀錄，分別是在2016年的2月9日，2017年的3月1日、4月24日，2018年的2月18日、2月25日、11月26日，2019年的7月29日與8月15日。

1位民眾在2018年2月18日向澳洲政府表示，他在塔斯馬尼亞洲經過德文特橋（Derwent Bridge）時，看見1隻比狐狸大但明顯不是狐狸的動物，有深棕色的毛，背部有黑色條紋且身軀很長，該隻動物在他面前橫越道路，雖然畫面一閃即逝，但他堅信當時自己所看到的是袋狼。

1對西澳洲夫婦在2018年2月25日向澳洲政府指出，他們在塔斯馬尼亞島開車旅遊時，看見1隻比狐狸大、比德國牧羊犬小的四足動物，牠尾巴結實、下盤較粗、臀部還有黑色條紋，這對夫婦清楚地看了牠12秒至15秒，確定牠就是已滅絕的袋狼，甚至提供當時的GPS座標。

滅絕83年 澳方尚未定調袋狼是否重現

澳洲政府發布的報告中，並未提及袋狼是否又重新出現在地球上，該物種又稱「塔斯馬尼亞虎」，為近代體型最大的肉食性有袋類動物，其特色臀部有黑色橫斑，且母體會產下未發育完成的幼獸，並在育兒袋中逐漸發育成熟，如同袋鼠。

據悉，過去該物種遍及澳洲草原，但因5000年前人類帶著犬類來到澳洲，逐漸壓縮袋狼生存空間，後來只剩下與澳洲大陸有一海之隔的塔斯馬尼亞州有袋狼蹤跡，而後又因人類捕殺數量逐漸稀少，至1933年最後1隻袋狼被捕獲，並送往動物園看照，並於1936年去世後，此物種宣告滅絕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法