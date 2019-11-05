MeToo持續延燒 3％澳航員工曾受職場性騷擾

經調查顯示澳洲航空（Qantas）過去一年間，每四位員工就有一位曾經在工作時遭性騷擾。（法新社）

2019-11-05 17:09:30

〔即時新聞／綜合報導〕「#MeToo」運動在全球持續延燒，鹹豬手這回也伸入了航空業。澳洲人權委員會前性别歧視調查專員布羅德里克（Elizabeth Broderick）對澳洲航空2400名員工進行調查，結果顯示在過去1年之中，每4位就有1位澳航員工曾經受到同事、主管或乘客性騷擾。澳洲航空民族文化部門首席執行長葛蘭特（Lesley Grant）對願意協助調查的員工表示感謝，並提到澳洲航空會改善目前的工作狀況。

《每日郵報》報導，調查發現女性機師曾受職場霸凌的經歷，比起同行的男性機師高出了2倍。在過去1年之中，每4位就有1位的女性機師遭遇過性騷擾。

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報導指出，有2/3的女性機師曾經在工作時感受到性別不平等，而只有1/2的男性機師曾有此感受。諷刺的是有些女機師表示，當她們試圖為職場上的性別不平等發聲，卻遭到強烈的反對。報導也提到，每6位空服員就有1位，在過去1年間受到乘客的性騷擾。對於乘客的性騷擾，空服員也更願意向公司回報。

澳洲航空表示根據調查僅有3％的員工對於職場性騷擾進行回報，遠低於澳洲國家統計的17％。葛蘭特則回應，每個人在職場上都應該得到尊重。

葛蘭特說這份調查也有正面的回應，其中約有80％的員工認為在澳洲航空工作是件愉快的事，且與同事相處融洽。葛蘭特也提到，雖然仍有需要改進的地方，但澳洲航空會盡力打造讓人舒適的工作環境。

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