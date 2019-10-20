抵達了！全球最長航班從紐約飛抵雪梨 創下歷史一刻

2019-10-20 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲航空擬從東海岸的雪梨、墨爾本、布里斯本直航英國倫敦與美國紐約，若真的投入營運將成為全球最長航線。首次實驗性試航的7879航班以波音787-9客機載著50名乘客和機組人員，從紐約起飛後經過1萬6200公里、19小時16分鐘的旅程，今（20日）順利在雪梨降落。

據《路透》報導，在該架班機上的澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）興奮直呼，這不僅對澳洲航空來說是歷史性的一刻，對全球航空來說也是歷史性的一刻。

隨著航空旅行需求的快速增長和飛機性能的提高，航空業者逐漸把目光放在超長途飛行上，國際航空運輸協會估計，全球每年的旅客人數將從今年的46億增長到2037年的82億。

不過，目前還沒有商用客機能夠在載滿乘客和貨物的情況下從紐約直飛雪梨，因此7879航班裝載了最大數量的燃油、很少的乘客和行李，並且沒有運送任何貨物。

專家們監控著乘客的睡眠和活動，機組人員則被監控褪黑激素變化，機師甚至配備了可偵測腦波的機器，這些研究的目的是為了在長時間飛行中確保乘客的健康，並確認最佳的機組人員工作時間。

7879航班機長戈爾丁（Sean Golding）在順利著陸後，表示這次飛行從兩個方面來看非常成功，「第一就是研究，第二是飛得如此遙遠，我們在空中飛行了1萬6200公里、19小時又16分鐘之後，還剩下可使用70分鐘的燃油。」

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