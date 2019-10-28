機師在駕駛艙監看廁所偷拍鏡頭？西南航空出面否認

美國西南航空空姐指控，她2017年2月27日於機上服務時，於駕駛艙內發現副機長羅素（Ryan Russell）在監看洗手間偷拍鏡頭，西南航空對此則出面嚴正否認。（美聯社）

2019-10-28 10:06:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空空姐斯坦納克（Renee Steinaker）近來控告公司，訴訟文件指出，她2017年2月27日於賓夕法尼亞州匹茲堡飛往亞利桑那州鳳凰城的飛機上服務，孰料在駕駛艙內卻發現副機長羅素（Ryan Russell）在監看洗手間偷拍鏡頭，她將此事回報後卻遭受打壓。對此，西南航空出面嚴正否認，強調廁所絕對沒有針孔攝影機。

據《BBC》報導，斯坦納克表示，該架飛機起飛約2小時後，機長格雷厄姆（Terry Graham）想要去上廁所，但為了飛安原因駕駛艙內至少要有兩個人在場，不能獨留副機長一人，因此格雷厄姆呼叫她進入駕駛艙。

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孰料，斯坦納克於艙內竟看到一台iPad正在直播廁所鏡頭，副機長羅素見東窗事發相當驚恐，辯稱這是西南航空所有737-800客機上都會安裝的絕密安全措施，並要求空姐不要對外聲張此事。

斯坦納克相當懷疑羅素的說法，連忙用手機拍下iPad的照片存證。然而就在她回報給主管時，主管卻要求她保持沉默，因為「如果這件事公開了，沒有人會再來搭我們的飛機」。最後2名機師都沒有受到懲處，至今仍持續為西南航空開飛機。

斯坦納克委任律師高德曼（Ronald Goldman）表示，從以上指控看得出來機師的行為相當令人髮指，由於職場壓力造成他委託人的嚴重精神困擾，因此將向西南航空與機師求償5萬美元（約新台幣152.8萬元）。

西南航空最初拒絕評論此項訴訟，但隨後又發出聲明，強調事發後已進行過調查，但廁所裡完全沒有找到偷拍設備，該公司將以強而有力的證據面對本次官司。

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