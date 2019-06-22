防職場性暴力 #MeToo促聯合國新公約通過

2019-06-22 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國國際勞工組織（ILO）21日宣布新規上路，為對抗工作場所暴力和騷擾立下新公約，這是2017年以來國際間廣為盛行的#MeToo女權運動所促成的成果。

據路透報導，21日為聯合國國際勞工組織年度例會最後一天，這項對抗工作場所暴力及騷擾的新公約，獲得與會政府、企業主及勞工壓倒性支持，生效後所有批准該條約的國家都必須遵守其中規範。

對此，ILO總幹事萊德（Guy Ryder）在表決通過後致辭表示：「史無前例地，國際社會一致拾起了對抗職場暴力及騷擾的武裝！」他也大方承認，這項自2015年起草的法案，受到#MeToo運動的鼓舞，才得以進展神速。

#MeToo運動2017年自美國好萊塢發起以來，已揭發美國乃至全球不同工作領域中頻繁、廣泛的性騷擾和性暴力，讓數十名握有強權的男性政客、藝人及其他職業翹楚面臨調查。

報導指出，這項公約矢志保護勞工不受騷擾，無論其合約狀態、工作場所或是休息空間，即便是在上廁所、休息、用餐，或是出差、訓練、應酬、通勤及外聯，都將受到此公約保護。

據了解，全部與會國家只有6國投下反對票，包括俄羅斯、新加坡、薩爾瓦多、馬來西亞、巴拉圭和吉爾吉斯。萊德表示，下一步是得到各國國內議會的核准。

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