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黃瀞瑩疑遭性騷 簡舒培︰內鬥說不能模糊掉柯P處理方式荒腔走板

台北市政府副發言人、「學姊」黃靜瑩傳出遭市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，隨後又傳出此事涉及北市府內鬥說，讓台北市議員簡舒培劍指柯文哲，「內鬥說不能模糊掉柯處理這件事荒腔走板」。（資料照）

台北市政府副發言人、「學姊」黃靜瑩傳出遭市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，隨後又傳出此事涉及北市府內鬥說，讓台北市議員簡舒培劍指柯文哲，「內鬥說不能模糊掉柯處理這件事荒腔走板」。（資料照）

2019-11-05 11:53:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩傳出遭市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，隨後又傳出此事涉及北市府內鬥說，讓台北市議員簡舒培劍指台北市長柯文哲，「內鬥說不能模糊掉柯處理這件事荒腔走板」。

《放言》報導，簡舒培指出，幕僚內鬥和學姊被騷擾「這2個東西是同時發生」，她認為，這件事對學姊造成一定的傷害，柯應該要檢討，第一時間就該送到性騷擾調查中心，而不是只叫他們2個隔離，還讓內部同仁有機會拿來當同事間的鬥爭工具，簡舒培認為「內鬥說不能模糊掉柯處理這件事荒腔走板」。

針對柯文哲的處理方式，簡舒培表示，在程序上似乎有很大的瑕疵，好像在大巨蛋或類似議題，都彰顯出相似特質，她指出，感覺柯文哲是SOP控，但遇到某些事他都只在意結果，不在意程序。

簡舒培指出，以大巨蛋為例，最後都審會議只想趕快過關，根本不在乎程序，也不在乎其他委員有其他意見；簡舒培強調，回歸這次案件，如果學姊真的覺得不舒服、被騷擾，根本不該是柯去處理，學姊是資訊處的同仁，應該回資訊局系統去做申訴。

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