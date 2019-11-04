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又一起！希臘冷藏車發現41偷渡客 8人送醫

2019-11-05 00:09:30
希臘警方在北部城市克桑西（Xanthi）攔檢到這輛冷藏卡車，41名偷渡客全是男性，有6人未成年。（路透）

希臘警方在北部城市克桑西（Xanthi）攔檢到這輛冷藏卡車，41名偷渡客全是男性，有6人未成年。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕又一起！希臘官方4日表示，警方在希臘北部進行例行道路攔檢時，在一輛冷藏卡車發現41名偷渡客，都還活著，但有8人因呼吸困難被送醫。

綜合外媒報導，希臘警方在北部城市克桑西（Xanthi）攔檢到這輛冷藏卡車，41名偷渡客全是男性，有6人未成年；其中，39人來自阿富汗，1人是伊朗人，1人是敘利亞人。他們藏匿的冷藏卡車被認為從土耳其入境希臘。

希臘官方4日表示，警方在希臘北部進行例行道路攔檢時，在一輛冷藏卡車發現41名偷渡客。（路透）

希臘官方4日表示，警方在希臘北部進行例行道路攔檢時，在一輛冷藏卡車發現41名偷渡客。（路透）

警方發言人赫羅諾普洛斯（Theodoros Hronopoulos）表示，卡車的製冷系統還沒有打開，所以沒有人員傷亡，但有8人疑似出現呼吸困難，出於預防被送醫，剩餘人員被帶到附近派出所識別身分。

希臘警方已逮捕40歲的喬治亞籍司機，這輛冷藏卡車掛的是保加利亞車牌。

希臘自2015年起面臨大規模難民移入，超過100萬人從土耳其經希臘進入歐洲國家。

另外，上月下旬英國一輛冷凍貨櫃車發現39名越南偷渡客喪命，歐洲多國政府因此加強打擊類似偷渡手法。

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