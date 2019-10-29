為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英國冷凍貨櫃39屍命案 差一點就出現法國版

法國北部加萊（Calais）港一景。（彭博）

法國北部加萊（Calais）港一景。（彭博）

2019-10-29 07:17:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國貨櫃39屍命案震驚全球，目前死者身份尚未全部被確認，但已知的是大部分是越南籍偷渡客，事件還在清查，就差一點發生法國版的貨櫃偷渡者命案，法國時間10月27日在法國北部加萊（Calais）港口一輛冷凍貨櫃車，準備搭渡輪前往英國，就在登船前，被警方發現了貨櫃上藏有已有低溫癥狀的8名移民，其中有4名孩童，趕緊救出他們送醫。

綜合媒體報導，這輛移載偷渡客的冷凍貨櫃車，當時的車內溫度是攝氏7度，受凍送醫的8人，初步自稱來自阿富汗。

2名司機自稱是羅馬尼亞人，已被當局拘留，但還不清楚這輛車是從哪裡開到法國的加萊輪渡港，還準備搭渡輪越過英吉利海峽到英國上岸。

據悉，法國警方不是第一次查到類似的偷渡案例，這次是在例行檢查中，以儀器掃瞄貨櫃時，發現這冷凍貨櫃上藏有偷渡者，即時把他們救出送醫。

人蛇集團最常在歐洲採用貨車及貨櫃車走私人口，不過，過程中的危險度相當高，日前在倫敦發現的39具屍體貨櫃車，就是採取冷凍貨櫃車走私，卻讓偷渡者全部凍死在車上，震驚全球，一開始，調查人員還誤以為死亡的偷渡者均為中國人，後來才證實大部分是越南人，全案還在調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
英貨櫃39屍命案 越南收到4死者檔案將查明身分

英貨櫃39屍命案 越南收到4死者檔案將查明身分
案情急轉！英貨櫃車39屍案 神父：受害者多數來自越南

案情急轉！英貨櫃車39屍案 神父：受害者多數來自越南
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
冷凍貨櫃39屍 中共黨媒要英國負責

冷凍貨櫃39屍 中共黨媒要英國負責
39名中國人遭凍死貨櫃內部照曝光！ 零下25度困逾12小時

39名中國人遭凍死貨櫃內部照曝光！ 零下25度困逾12小時
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播