英國冷凍貨櫃39屍命案 差一點就出現法國版

法國北部加萊（Calais）港一景。（彭博）

2019-10-29 07:17:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國貨櫃39屍命案震驚全球，目前死者身份尚未全部被確認，但已知的是大部分是越南籍偷渡客，事件還在清查，就差一點發生法國版的貨櫃偷渡者命案，法國時間10月27日在法國北部加萊（Calais）港口一輛冷凍貨櫃車，準備搭渡輪前往英國，就在登船前，被警方發現了貨櫃上藏有已有低溫癥狀的8名移民，其中有4名孩童，趕緊救出他們送醫。

綜合媒體報導，這輛移載偷渡客的冷凍貨櫃車，當時的車內溫度是攝氏7度，受凍送醫的8人，初步自稱來自阿富汗。

請繼續往下閱讀...

2名司機自稱是羅馬尼亞人，已被當局拘留，但還不清楚這輛車是從哪裡開到法國的加萊輪渡港，還準備搭渡輪越過英吉利海峽到英國上岸。

據悉，法國警方不是第一次查到類似的偷渡案例，這次是在例行檢查中，以儀器掃瞄貨櫃時，發現這冷凍貨櫃上藏有偷渡者，即時把他們救出送醫。

人蛇集團最常在歐洲採用貨車及貨櫃車走私人口，不過，過程中的危險度相當高，日前在倫敦發現的39具屍體貨櫃車，就是採取冷凍貨櫃車走私，卻讓偷渡者全部凍死在車上，震驚全球，一開始，調查人員還誤以為死亡的偷渡者均為中國人，後來才證實大部分是越南人，全案還在調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法