案情急轉！英貨櫃車39屍案 神父：受害者多數來自越南

英國冷凍貨櫃車內39屍命案，起初消息指所有遇害者皆為中國公民，但今（26）日越南一名神父出面指稱，貨櫃車裡39名受害者可能大多數來自越南。圖為家屬手機中疑似陳屍冷凍櫃的26歲受害者照片。（路透）

2019-10-26 20:16:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國艾塞克斯（Essex）23日驚傳冷凍貨櫃車內陳屍39名男女，一度傳出所有遇害者皆為中國公民，但今（26）日隨案情調查發展，除發現一名26歲越南籍女子傳訊與母訣別外，越南安城縣（Yen Thanh）一名神父出面指稱，貨櫃車裡39名受害者可能大多數來自越南，目前正與家屬聯繫中。

據《路透》報導，英國艾塞克斯（Essex）23日發生的冷凍貨櫃車39屍案，警方透露的消息稱所有遇害者皆為中國公民，但隨著更多證據調查，今（26）日除發現一名死者為26歲越南籍女子，生前以手機傳訊與母訣別外，越南北部安城縣（Yen Thanh）一名神父鄧友南（音譯，Anthony Dang Huu Nam）出面指稱，39名受害者可能多數來自越南。

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鄧神父表示：「目前整個縣都陷入悲傷之中，我還在蒐集所有受害者家屬的聯絡資訊，今晚也將舉行儀式為他們禱告。」他強調：「這對我們社區而言是一個災難。」

鄧友南稱受害家屬和他透露，知道他們要前往英國，且無法和他們聯繫。對此，越南外交部已發出聲明，將透過駐倫敦使館密切與英國警方合作辨認身分。

疑似受害者曾貼文：「旅程不太順，但春天快來了！」

在越南義安省安城縣，許多親友憂心忡忡地聚集在19歲少女裴氏蓉（音譯，Bui Thi Nhung）的住處，希望她不是受害者之一。

裴氏的表親黃氏玲（音譯，Hoang Thi Linh）透露，因為裴氏前段時間曾說她已抵達法國，正在前往英國與家人朋友相聚的路上，令家人非常憂心。黃氏說：「我們正在等待消息，希望她不是受害的其中一人，即使可能性非常高，我們每天都在幫她禱告。」她補充道：「我們村莊有2個人參加那個移民團。」

裴氏蓉21日最後一次在臉書上回覆友人，即冷凍貨櫃車被發現的2天前，友人問及她的旅程如何？她回應道：「不太順利，但春天快來了！」

據悉，義安省是越南最貧窮的省份之一，根據太平洋聯繫基金會（Pacific Links Foundation）調查，義安的居民也是最常遭人口販賣至歐洲的受害者。

其他貨櫃車受害者據信來自越南河靜省（Ha Tinh），根據越南官媒統計，光是今年前8個月，就有近4萬2千多人離開河靜向外謀求工作。

越南外交部已發出聲明，將透過駐倫敦使館密切與英國警方合作辨認身分。。圖為英國警方調查貨櫃車。（路透）（美聯社）

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