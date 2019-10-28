為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英貨櫃39屍命案 越南收到4死者檔案將查明身分

英國冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球。（美聯社）

英國冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球。（美聯社）

2019-10-28 19:02:07

〔即時新聞／綜合報導〕越南政府今（28）日表示，英國有關機構已向越方提供4名死者的檔案以查明身分，確認死者是否有越南籍人士。

綜合外媒報導，英國冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球，警方先前聲稱死者均為中國籍，但有愈來愈多越南家庭擔心，家人可能在慘劇中喪生，人數恐多達20人。

根據越南政府發布的消息，越南外交部副部長裴青山（Bui Thanh Son）表示，英國當局提供的檔案已移交給越南公安部，將用於查明確認受害者。

越南政府公告引述裴青山的話指出，外交部正在制定可能是這起震驚全球命案受害者的檔案，但目前為止，還沒有任何根據可證實越南公民是受害者。越南政府已從通報家人失蹤的家庭採取DNA樣本，以協助鑑定工作。

英國警方說，他們已從貨櫃車上搬下所有遺體，正在等待驗屍。但預計會很難找到受害者真實身分，當局說，他們發現的證件很少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
案情急轉！英貨櫃車39屍案 神父：受害者多數來自越南

案情急轉！英貨櫃車39屍案 神父：受害者多數來自越南
英國39屍命案 19歲越南女家屬盼「奇蹟」 但坦言想「領屍」

英國39屍命案 19歲越南女家屬盼「奇蹟」 但坦言想「領屍」
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的
「人口販子」走私路線曝光 稱冷凍貨櫃39名死者「不走運」

「人口販子」走私路線曝光 稱冷凍貨櫃39名死者「不走運」
英媒：偷渡貨櫃共3台車 尚有60多人下落不明

英媒：偷渡貨櫃共3台車 尚有60多人下落不明
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉
遺物500件！39具冰屍送屍檢 英警：尚無法判斷國籍

遺物500件！39具冰屍送屍檢 英警：尚無法判斷國籍

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播