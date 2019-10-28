英貨櫃39屍命案 越南收到4死者檔案將查明身分

英國冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球。（美聯社）

2019-10-28 19:02:07

〔即時新聞／綜合報導〕越南政府今（28）日表示，英國有關機構已向越方提供4名死者的檔案以查明身分，確認死者是否有越南籍人士。

綜合外媒報導，英國冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球，警方先前聲稱死者均為中國籍，但有愈來愈多越南家庭擔心，家人可能在慘劇中喪生，人數恐多達20人。

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根據越南政府發布的消息，越南外交部副部長裴青山（Bui Thanh Son）表示，英國當局提供的檔案已移交給越南公安部，將用於查明確認受害者。

越南政府公告引述裴青山的話指出，外交部正在制定可能是這起震驚全球命案受害者的檔案，但目前為止，還沒有任何根據可證實越南公民是受害者。越南政府已從通報家人失蹤的家庭採取DNA樣本，以協助鑑定工作。

英國警方說，他們已從貨櫃車上搬下所有遺體，正在等待驗屍。但預計會很難找到受害者真實身分，當局說，他們發現的證件很少。

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