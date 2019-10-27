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遺物500件！39具冰屍送屍檢 英警：尚無法判斷國籍

英國警方發言人26日說，目前仍無法確認39具屍體的國籍，將會轉送醫院進行屍檢，並鑑識超過500件的遺物。（路透）

英國警方發言人26日說，目前仍無法確認39具屍體的國籍，將會轉送醫院進行屍檢，並鑑識超過500件的遺物。（路透）

2019-10-27 09:15:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國艾塞克斯郡格雷斯市冷凍貨櫃車39名偷渡客命案，英國警方最初稱死者全為中國籍，但後來發現他們多數持有假中國護照，可能多數為越南籍。英國警方26日說，目前仍無法確認39具屍體的國籍，將會轉送醫院進行屍檢，並鑑識超過500件的遺物。

綜合媒體報導，艾塞克斯郡警方26日召開記者會，被問到為何當初認定屍體全為中國籍後，現在又被認為可能有越南籍，警方表示，調查從來沒有變調，對於受害者的國籍，英國警方一直是持開放態度，「我們無法推測該車輛中所有死者的國籍。」

警方進一步說，儘管現在仍無法確認受害者的國籍，但警方獲得越南的資訊協助，冷凍貨櫃車發現非常少數的身分識別證件，警方正在與越南當局保持聯繫，討論以指紋、紋身或傷疤等特徵，以及家屬DNA來協助確認死者身分。39具屍體將移送切姆斯福德的布魯姆菲爾德醫院進行屍檢。

另外，英國警方還發現39人每人都有一袋遺物，共計有超過500件包含手機等遺物，也將會用來幫助識別死者身分。

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