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英國39屍命案 19歲越南女家屬盼「奇蹟」 但坦言想「領屍」

越南籍19歲裴氏南極可能在英國冷凍貨櫃車39屍命案中罹難，家人聲稱「她為了追求更好的生活而死」，雖然祈禱發生「奇蹟」，但更希望能早日領回遺體、舉辦喪禮。（路透）

越南籍19歲裴氏南極可能在英國冷凍貨櫃車39屍命案中罹難，家人聲稱「她為了追求更好的生活而死」，雖然祈禱發生「奇蹟」，但更希望能早日領回遺體、舉辦喪禮。（路透）

2019-10-27 23:32:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國冷凍貨櫃車39屍命案中最年輕的「罹難者」疑似為19歲越南籍的裴氏南（Anna Bui Thi Nhung，譯音），裴氏南家人聲稱「她為了追求更好的生活而死」，雖然他們也在祈禱發生「奇蹟」，但更希望能早日領回遺體，舉辦喪禮。

《每日郵報》報導，該報訪問裴氏南位於越南中北部義安省（Nghe An）偏遠城鎮安城（Yen Thanh）的家人；裴氏南姐姐說，他們正在祈禱發生奇蹟，讓裴氏南還「活著」，但他們其實已經不抱太多希望，「現在只想讓她回家。我們希望能夠埋葬且祭拜她」，並指出「她只是在追求更好的生活，我們還在努力了解事發經過。」。

據報導，裴氏南的家人相信，想到英國美甲店工作的她支付8000英鎊（約31萬台幣）的費用後，先前往中國，再前往德國，並在抵達比利時後，登上了那輛「死亡貨櫃車」，因此，他們已經以她的照片設立了「臨時」牌位並祭拜她。

《路透》報導，裴氏南曾在「偷渡」期間，在臉書上表示「我在以前每天夢想的地方，卻感到孤獨」。以及「在越南時，我以為歐洲是粉紅色的，但事實證明，它是黑色的。」。

目前所有受害者的遺體，已移至切姆斯福德的布魯姆菲爾德醫院驗屍，由於死者攜帶的身分證件非常少，目前警方利用越南的社群網站及比對受害者親屬的DNA，來辨認死者的實際身分。

據報導，裴氏南的家人相信，想到英國美甲店工作的她，在支付8000英鎊（約31萬台幣）的費用後先前往中國，再前往德國，並在抵達比利時後，登上了那輛「死亡貨櫃車」。（路透）

據報導，裴氏南的家人相信，想到英國美甲店工作的她，在支付8000英鎊（約31萬台幣）的費用後先前往中國，再前往德國，並在抵達比利時後，登上了那輛「死亡貨櫃車」。（路透）

他們為她在她父親的牌位旁設立了「臨時」牌位。（路透）

他們為她在她父親的牌位旁設立了「臨時」牌位。（路透）

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