「人口販子」走私路線曝光 稱冷凍貨櫃39名死者「不走運」

當記者藉詢問風險、提及上週的命案時，艾哈邁迪回答「這就像在抽獎一樣，全靠運氣。我們都是這樣來的。」，而記者「害怕」的說「我們會死」時，艾哈邁迪則笑而不答。（路透）

2019-10-27 19:44:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國冷凍貨櫃車39屍命案震驚全球，隨著調查，案情已指向與「人蛇集團販運人口」相關；英國《每日郵報》的臥底記者日前透過臉書，與現居英國、化名「Kace Kace」的阿爾巴尼亞人連繫，對方不但告知詳細「偷渡流程」，更指出「一切就像抽獎」，39名死者只是「不走運」。

據英國《每日郵報》報導，該報記者於「冷凍貨櫃車39屍命案」後，於25日與經營臉書粉絲專頁「在倫敦的阿爾巴尼亞人」（Albanians in London）、化名「Kace Kace」的艾哈邁迪（Kastrijot Ahmati）連繫，撥打粉專上公布的電話，向他表示自己要「偷渡」。

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該記者表示，艾哈邁迪提供她2種選擇，第1種是支付1萬7000英鎊（約66萬台幣）購買「假證明」，從阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）起飛，第2種則是支付1萬4000英鎊（約55萬），從比利時搭乘貨櫃車；而艾哈邁迪提供的第2種選項，就是「39屍命案」中受害者們的選擇。

艾哈邁迪表示，從比利時出發的行程取決於「渡輪」是否延遲，平均需要花費12到16個小時，並表示他自己就是這樣進入英國，所以他提供的都是「最簡單的方法」。

當記者藉詢問風險、提及上週的命案時，艾哈邁迪回答「這就像在抽獎一樣，全靠運氣。我們都是這樣來的。」而記者「害怕」的說「我們會死」時，艾哈邁迪則笑而不答。

在該報導發布後，艾哈邁迪卻表示，他只是在「開玩笑」，不久後，他化名「Kace Kace」臉書帳戶也馬上消失，但經比對，證明他就是艾哈邁迪；據報導，艾哈邁迪來自阿爾巴尼亞北部的哈斯（Has），而根據他臉書動態，他至少從2018年9月就開始在英國生活。

報導也指出，艾哈邁迪是「在倫敦的阿爾巴尼亞人」粉專的4名管理員之一，以網路及電話幫助阿爾巴尼亞人偷渡進入英國。

英國《每日郵報》的臥底記者日前透過臉書，與現居英國、化名「Kace Kace」的阿爾巴尼亞人（見圖）連繫，對方不但告知詳細「偷渡流程」，更指出「一切就像抽獎」，39名死者只是「不走運」。（圖擷取自臉書）

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