英媒：偷渡貨櫃共3台車 尚有60多人下落不明

英國媒體報導，整支車隊共有3輛卡車，共載有100多名越南人，尚有60多人下落不明。（路透資料照）

2019-10-27 14:31:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國艾塞克斯郡格雷斯市冷凍貨櫃車39名偷渡客命案，受害者的身分尚未確定，但有許多越南家屬陸續報案，擔憂家人在貨櫃中喪生。英國媒體報導，整支車隊共有3輛卡車，共載有100多名越南人。

綜合英國媒體報導，疑似受害者的家屬表示，發現39人死亡的貨櫃車是其中一部份，總共有3輛卡車載100多名越南人到英國。其中2輛車已經完成任務，但載有受害者的第3輛車，也就是被發現有39具屍體的卡車行程被延誤。另外2輛車下落不明。

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報導提到，雖然消息尚未被證實，但越南義安省神父鄧友南（Dang Huu Nam，譯音）也表示，他從家屬那裡聽到了類似說法，「一些家庭證實，他們的親人在這場悲劇中喪生了。」鄧友南說，他被告知這些人離開越南，前往國外展開「新生活」。他相信大多數受害者來自越南的貧困省份。

英國警方26日控訴來自愛爾蘭的25歲貨櫃車司機羅賓森（Maurice Robinson）39項過失殺人以及共謀販運人口等罪名。另外有3人因此案在英國境內被捕。

居住在英格蘭西北部瓦林登（Warrington）的38歲女子喬安娜（Joanna Maher）和38歲男子湯瑪斯（Thomas Maher），據稱兩人為夫婦，涉嫌共謀販運人口和故意殺人罪而被捕，喬安娜為該冷凍貨車的法定持有人。另一名48歲北愛爾蘭男子25日在倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）被控共謀販運人口和殺人罪而造警方逮捕。

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