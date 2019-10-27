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比利時1日破獲2卡車 20名偷渡客獲救

比利時警方26日發現2輛想要前往英國的卡車，載有20名偷渡客，身體健康無虞。圖為濟布魯治（Zeebrugge）港口。（法新社資料照）

比利時警方26日發現2輛想要前往英國的卡車，載有20名偷渡客，身體健康無虞。圖為濟布魯治（Zeebrugge）港口。（法新社資料照）

2019-10-27 11:07:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國貨櫃車39具冰屍命案震驚全球，比利時警方26日發現2輛想要前往英國的卡車，載有20名偷渡客，身體健康無虞。

綜合媒體報導，比利時檢察辦公室26日表示，警方當天在布魯塞爾以東65公里的聖特雷登（Saint-Trond）發現一輛卡車載有11名來自非洲的男女與孩童，大部分多為厄利垂亞籍。這輛想要前往英國的卡車，由於機械故障停在修理廠時被發現藏有偷渡客。

另外，比利時警方同天在比利時東北部的布魯日（Bruges）發現另一輛載有偷渡客的卡車，裡面有9名男子，準備前往濟布魯治（Zeebrugge）港口。法蘭德斯省（West Flanders）檢方說，這些人自稱是伊拉克公民，被發現身體健康無虞。

報導提到，由於比利時鄰近英國，因此經常被用作非法移民和人口販運熱門途徑。比利時安特衛普（Antwerp）檢方指出，22日警方逮捕3名伊拉克籍男子，他們涉嫌在比利時西北港口城市根特（Ghent）的一輛貨車載有16名偷渡客，被控進行人口販運。

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