川金4會？ 南韓情報院：金正恩計畫12月會晤川普

2019年6月30日，川普與金正恩二人在板門店完成第三次會面。南韓情報院今（4）日在國會質詢中表示已掌握金正恩計畫與川普在12月展開第4次川金會。（美聯社）

2019-11-04 22:58:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓情報院今（4）日在國會質詢中表示，已掌握北韓最高領導人金正恩計畫與美國總統川普在12月展開第4次會面。

根據《韓聯社》報導，南韓國家情報院（NIS）4日表示，情報顯示金正恩計畫今年12月和川普會面。

情報院4日在接受國會的不公開國政質詢中透露以上訊息，並預估北韓可能在11月至12月初就會先爭取和美方展開高層會談以敲定第4次「川金會」事宜。這些資訊是共同民主黨議員金民基（音譯）與自由韓國黨議員李恩載（音譯）走出會場向記者公布。

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情報院表示，今年10月6日是北韓與中國建交70週年，雙方目前正在討論金正恩訪中事宜，參照金正恩在前2次「川金會」前的動向，情報院目前也在注意金正恩今年訪中的可能性。

川普和金正恩去年6月在新加坡首度進行高峰會，今年2月底在越南河內2度會面，接著6月30日川金兩人在南北韓邊界板門店非軍事區3度會面，川普也成為首位踏上北韓領土的美國總統。川普當時說，「踏過這條線是一種莫大的榮譽」，他和金正恩有著「偉大的友誼」。

但北韓在今年10月27日表示，北韓與美國雙方針對北韓核子武器的談判仍無進展，美國不該利用金正恩與川普的「私人關係密切」，罔顧金正恩提出的年底核談期限。

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